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      Нова провокація на Азові: корабель РФ зблизився з українським буксиром – відео

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      Корабель Росії зблизився з українським буксиром
      Корабель Росії зблизився з українським буксиром / Скріншот з відео

      Під час виходу українського морського буксиру "Корець" в Азовське море військові виявили надводні кораблі Росії.

      Прес-служба Операції Об'єднаних сил повідомила, що український буксир виходив в море для відпрацювання завдань з бойової підготовки. Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль військові виявили корабель ФСБ РФ "Краснодарець".

      Читайте також: Чому Росія не відмовиться від агресії в Азовському морі?

      Під час рейсу корабель ФСБ зблизився із буксиром на півтори милі, ліг на паралельні курси і продовжив слідування курсом "Корця". 

      Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв "Корець" на супровід. Водночас другий корабель йшов по правому борту, а третій тримався на великій відстані десь попереду,
      – пояснили в ООС.

      У штабі також зазначили, що вихід у море та виконання заходів бойової підготовки буксиром "Корець" прикривалися дивізіоном артилерії, на бойовому чергуванні перебували вертольоти армійської авіації та літаки винищувальної та штурмової авіації.

      Як РФ проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

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      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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