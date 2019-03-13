В ООН подтвердили, что захваченных Россией украинских моряков можно считать военнопленными

В Организации Объединенных Наций отметили, что, как военнопленные, захваченные Россией у Керченского пролива украинские моряки находятся под защитой Женевской конвенции.

В опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека докладе о ситуации в Украине за период с 16 ноября 2018 по 15 февраля 2019 указано, что Россия, оккупировавшая Крым, до сих пор не предоставила представителям ООН доступа на полуостров в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе по территориальной целостности Украины.

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Представители ООН сообщили, что Управление верховного комиссара ООН и в дальнейшем осуществляет наблюдение за ситуацией с правами человека на полуострове с материковой части Украины.

Российская Федерация, вопреки международному гуманитарному праву, которое используют в отношении государства-оккупанта, продолжает применять свои законы, результатом чего является тяжкие нарушения прав человека, которые непропорционально сильно влияют на крымских татар,

– отметили представители ООН.

Как украинские моряки попали в плен?25 ноября 2018 в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и захватила 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.