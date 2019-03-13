02:14
13 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россию держат за забором. Чеченский Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:57, 12 марта
      Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден
      Вєсті.UA
      19:50, 12 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В ООН подтвердили, что захваченных Россией украинских моряков можно считать военнопленными

      12 Читати новину українською
      В ООН выразили позицию относительно украинских военнопленных моряков
      В ООН выразили позицию относительно украинских военнопленных моряков / Фото из открытых источников

      В Организации Объединенных Наций отметили, что, как военнопленные, захваченные Россией у Керченского пролива украинские моряки находятся под защитой Женевской конвенции.

      В опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека докладе о ситуации в Украине за период с 16 ноября 2018 по 15 февраля 2019 указано, что Россия, оккупировавшая Крым, до сих пор не предоставила представителям ООН доступа на полуостров в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе по территориальной целостности Украины.

      Читайте также: Не забывать своих: родственники пленных Россией моряков выступили в штаб-квартире ООН

      Представители ООН сообщили, что Управление верховного комиссара ООН и в дальнейшем осуществляет наблюдение за ситуацией с правами человека на полуострове с материковой части Украины.

      Российская Федерация, вопреки международному гуманитарному праву, которое используют в отношении государства-оккупанта, продолжает применять свои законы, результатом чего является тяжкие нарушения прав человека, которые непропорционально сильно влияют на крымских татар,
      – отметили представители ООН.

      Как украинские моряки попали в плен?25 ноября 2018 в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и захватила 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      blog_ava
      Хвалебную песню про Путина включили на весь магазин бытовой техники в Одессе: видео
      12 марта
      461
      Теги: ООН Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 марта: новый заместитель секретаря СНБО и экобедствие в Крыму
      12 марта , 22:06 Главные новости 12 марта: новый заместитель секретаря СНБО и экобедствие в Крыму
      324
      Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      12 марта , 22:00 Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      Ольга Черненко 310
      Быть ли объединению православной и греко-католической церквей
      12 марта , 21:00 Быть ли объединению православной и греко-католической церквей
      387
      Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      12 марта , 20:00 Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      223
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      12 марта , 19:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 484
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Главные события пятницы, 4 октября
       4 октября 2013 , 23:30
      Украинские пограничники пропустили 84 килограмма героина: фото и видео
       5 марта , 14:16
      Цены на бензин в США упали до 17,95 грн/л
       12 декабря 2018 , 11:22
      Коноплянка возил российскую команду в Лиге чемпионов – оценки немецких СМИ и статистика
       12 декабря 2018 , 14:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук