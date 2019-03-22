Конфіскувати кораблі Росії, – посол розповів, які кроки Європи можуть зупинити Москву

Україна домагатиметься від Євросоюзу посилення санкцій проти Росії у зв'язку із поведінкою Росії в Азовському морі і Керченській протоці. Зокрема, кораблі, які заходять у порти окупованого Криму, можуть потрапляти під арешт.

Євросоюз переглядатиме пакет антиросійських санкцій у червні, розповів постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба, передає "Обозреватель".

Читайте також: Захід вручив Путіну перемогу в Азовському морі, – Atlantic Council

24 канал писав, Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми громадян Росії через відкриту агресію у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники обстріляли українські кораблі та захопили у полон 24 моряків.



Україна вважає, що реакції Європи на захоплення Росією українських кораблів було недостатньо. Кулеба наголосив, що санкції проти Росії повинні досягти двох цілей.

Ціль номер один — демотивувати Росію від ескалації ситуації, показати, що кожна спроба ескалації означатиме ціну, яку повинна заплатити Росія не тільки заборонами на в'їзд конкретних людей, а й для своєї економіки на секторальному рівні,

– пояснив він.

Натомість друга ціль полягає у звільненні полонених українських моряків. Так, розглядаються варіанти санкцій проти компаній-власників суден, що не дотримуються українського законодавства, проходячи Керченську протоку.

"Вся ця витівка з Азовським морем і Керченською протокою має на меті видавити Україну з Азовського моря і перетворити Азов на внутрішнє озеро Росії. Треба підходити креативно і розглядати різні варіанти фінансового та економічного впливу, щоб відбити у Росії бажання продовжувати цю операцію", – зазначив Кулеба.

За його словами, є ініціатива про санкції для кораблів, які незаконно заходять у кримські порти. У разі затримання вони мають реквізувати.

Можна підійти до питання ширше і ввести новий рівень санкцій у фінансовій сфері, ввести чергові обмеження на можливість Росії позичати гроші на зовнішніх ринках. Інструментарій перебуває у фінансово-економічному блоці,

– додав представник України.

Однак дискусії щодо посилення санкцій проти Росії в Європейському союзі "відбуваються все важче" – і результат цих зусиль, як зазначає Кулеба, складно передбачити.

Окрім ЄС, санкції через агресію на Азові запровадили США, Канада та Автралія. Зазначимо, до санкційного списку від Євросоюзу не потрапив керівник прикордонної служби ФСБ Росії, адмірал Геннадій Медведєв. Він керував захопленням українських кораблів.

Хто у списку ЄС?

Сюди потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків у Керченській протоці:

Сергій Станкевич – контр-адмірал, начальник так званого прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя; Андрій Шеїн – капітан першого рангу, заступник начальника так званого управління берегової охорони ФСБ по Криму; Олександр Дворніков – командувач військами Південного військового округу РФ; Олексій Саляєв – командир корабля "Дон"; Андрій Шипіцин – командир корабля "Смарагд"; Олексій Шатохін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ у місті Керч; Руслан Ромашкін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ по Криму і Севастополю; Сергій Щербаков – командир малого протичовнового корабля ВМС РФ "Суздалец".

Хто у списку США?

Тут фігурують чотири російських чиновники, які були причетні до нападу у Керченській протоці:

Геннадій Медведєв, заступник директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Сергій Станкевич, начальник прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Андрій Шеїн, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії.

Руслан Ромашкін, начальник пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя.

Також у списку санкцій є шість російських оборонних компаній із діяльністю та в Криму. Деякі з яких незаконно привласнили українські державні активи для надання послуг російським військовим.

Обмеження від Канади торкнуться 114 осіб та 15 компаній. Австралія також запровадила санкції проти громадян Росії, причетних до нападу і захоплення українських кораблів. Окрім того, до австралійського списку потрапили ватажки контрольованих окупантами районів Донецької і Луганської областей.

Як Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.