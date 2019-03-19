Захід вручив Путіну перемогу в Азовському морі, – Atlantic Council

Росія хоче перетворити велике Азовське море у винятково російську територію. Відреагувати на захоплення українських поблизу Керченської протоки вдалося лише через понад 4 місяці – тоді країни ЄС, США, Канада запровадили санкції.

Єдиним позитивним моментом є скоординовані дії між Сполученими Штатами, Європейським союзом і Канадою, вважає аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд.

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Це ознаменувало відновлення західного альянсу, від якого президент Дональд Трамп хотів відмовитися.

Однак "азовські" санкції ввели занадто пізно, аби вони мали якийсь істотний політичний тиск. Московські фондові і валютні біржі відреагували на ці незначні санкції без валютних коливань.

Окрім того, жодна особа або підприємство не відчує реального покарання, оскільки ці санкції дуже обмежені. Найсерйозніші тут – санкції від Вашингтону.

Список ЄС вражає ще менше. У ньому немає найгучнішого імені в списку США, Геннадія Медведєва, заступника директора Служби охорони гвардії ФСБ. Фінляндія не хотіла, щоб його карали, тому що він потрібний цій країні для двосторонніх переговорів,

– зазначає аналітик.

Хто у списку США?

Тут фігурують чотири російських чиновники, які були причетні до нападу у Керченській протоці:

Геннадій Медведєв, заступник директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Сергій Станкевич, начальник прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Андрій Шеїн, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії.

Руслан Ромашкін, начальник пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя.

Двоє найближчих соратників Путіна, Геннадій Тимченко та Борис Ротенберг, зуміли уникнути санкцій ЄС, оскільки отримали фінське громадянство в 1990-х роках.

Хто у списку ЄС?

Сюди потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків у Керченській протоці:

Сергій Станкевич – контр-адмірал, начальник так званого прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя; Андрій Шеїн – капітан першого рангу, заступник начальника так званого управління берегової охорони ФСБ по Криму; Олександр Дворніков – командувач військами Південного військового округу РФ; Олексій Саляєв – командир корабля "Дон"; Андрій Шипіцин – командир корабля "Смарагд"; Олексій Шатохін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ у місті Керч; Руслан Ромашкін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ по Криму і Севастополю; Сергій Щербаков – командир малого протичовнового корабля ВМС РФ "Суздалец".

"Ввівши занадто пізно незначні санкції, Захід просто вручив президенту Володимиру Путіну перемогу в Азовському морі", – наголосив Ослунд.

Зазначимо, ЗМІ вказали на причетність Фінляндії до того, що керівник прикордонної служби ФСБ Росії, адмірал Геннадій Медведєв не потрапив до списку нових "азовських" санкцій.

Як Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.