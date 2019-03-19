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      Запад вручил Путину победу в Азовском море – Atlantic Council

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      Как Запад вручил Путину победу в Азовском море
      Как Запад вручил Путину победу в Азовском море / Фото из открытых источников

      Россия хочет превратить большое Азовское море в исключительно российскую территорию. Отреагировать на захват украинцев вблизи Керченского пролива удалось лишь через 4 месяца – тогда страны ЕС, США, Канада ввели санкции.

      Единственным положительным моментом являются скоординированные действия между Соединенными Штатами, Европейским союзом и Канадой, считает аналитик Atlantic Council Андерс Ослунд.

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      Это ознаменовало восстановление западного альянса, от которого президент Дональд Трамп хотел отказаться.

      Однако "азовские" санкции ввели слишком поздно, чтобы они имели какой-то существенное политическое давление. Московские фондовые и валютные биржи отреагировали на эти незначительные санкции без валютных колебаний.

      Кроме того, ни одно лицо или предприятие не почувствует реального наказания, поскольку эти санкции очень ограничены. Самые серьезные здесь – санкции от Вашингтона.

      Список ЕС впечатляет еще меньше. В нем нет самого громкого имени в списке США, Геннадия Медведева, заместителя директора Службы охраны гвардии ФСБ. Финляндия не хотела, чтобы его наказывали, потому что он нужен этой стране для двусторонних переговоров,
      – отмечает аналитик.

      Кто в списке США?

      Здесь фигурируют четыре российских чиновника, причастных к нападению в Керченском проливе:

      • Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;
      • Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;
      • Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.
      • Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

      Два ближайших соратника Путина, Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг, сумели избежать санкций ЕС, поскольку получили финское гражданство в 1990-х годах.

      Кто в списке ЕС?

      Сюда попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, которые принимали участие в захвате украинских моряков в Керченском проливе:

      1. Сергей Станкевич – контр-адмирал, начальник так называемого пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя;
      2. Андрей Шеин – капитан первого ранга, заместитель начальника так называемого управления береговой охраны ФСБ по Крыму
      3. Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ;
      4. Алексей Саляев – командир корабля "Дон";
      5. Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд";
      6. Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь;
      7. Руслан Ромашкин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю;
      8. Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

      "Введя слишком поздно незначительные санкции, Запад просто вручил президенту Владимиру Путину победу в Азовском море", – отметил Ослунд.

      Отметим, СМИ указали на причастность Финляндии к тому, что руководитель пограничной службы ФСБ России, адмирал Геннадий Медведев не попал в список новых "азовских" санкций.

      Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии чего украинская экономика несет большие убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Евросоюз Новости США Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Санкции
      Источник: 24 Канал
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