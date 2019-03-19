Запад вручил Путину победу в Азовском море – Atlantic Council

Россия хочет превратить большое Азовское море в исключительно российскую территорию. Отреагировать на захват украинцев вблизи Керченского пролива удалось лишь через 4 месяца – тогда страны ЕС, США, Канада ввели санкции.

Единственным положительным моментом являются скоординированные действия между Соединенными Штатами, Европейским союзом и Канадой, считает аналитик Atlantic Council Андерс Ослунд.

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Это ознаменовало восстановление западного альянса, от которого президент Дональд Трамп хотел отказаться.

Однако "азовские" санкции ввели слишком поздно, чтобы они имели какой-то существенное политическое давление. Московские фондовые и валютные биржи отреагировали на эти незначительные санкции без валютных колебаний.

Кроме того, ни одно лицо или предприятие не почувствует реального наказания, поскольку эти санкции очень ограничены. Самые серьезные здесь – санкции от Вашингтона.

Список ЕС впечатляет еще меньше. В нем нет самого громкого имени в списке США, Геннадия Медведева, заместителя директора Службы охраны гвардии ФСБ. Финляндия не хотела, чтобы его наказывали, потому что он нужен этой стране для двусторонних переговоров,

– отмечает аналитик.

Кто в списке США?

Здесь фигурируют четыре российских чиновника, причастных к нападению в Керченском проливе:

Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.

Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

Два ближайших соратника Путина, Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг, сумели избежать санкций ЕС, поскольку получили финское гражданство в 1990-х годах.

Кто в списке ЕС?

Сюда попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, которые принимали участие в захвате украинских моряков в Керченском проливе:

Сергей Станкевич – контр-адмирал, начальник так называемого пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя; Андрей Шеин – капитан первого ранга, заместитель начальника так называемого управления береговой охраны ФСБ по Крыму Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ; Алексей Саляев – командир корабля "Дон"; Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд"; Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь; Руслан Ромашкин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю; Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

"Введя слишком поздно незначительные санкции, Запад просто вручил президенту Владимиру Путину победу в Азовском море", – отметил Ослунд.

Отметим, СМИ указали на причастность Финляндии к тому, что руководитель пограничной службы ФСБ России, адмирал Геннадий Медведев не попал в список новых "азовских" санкций.

Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии чего украинская экономика несет большие убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.