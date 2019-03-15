Евросоюз ввел санкции против России за нападение на Украину в Азовском море
Европейский союз ввел санкции в отношении восьми граждан России за инцидент в Керченском проливе. Тогда пограничники РФ обстреляли украинские корабли и захватили в плен 24 моряков.
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Источник: 24 Канал
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