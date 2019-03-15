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      Євросоюз ввів санкції проти Росії через напад на Україну в Азовському морі

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      ЄС запровадив санкції проти Росії за агресію на Азові
      ЄС запровадив санкції проти Росії за агресію на Азові / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми громадян Росії через відкриту агресію у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Тоді прикордонники РФ обстріляли українські кораблі та захопили у полон 24 моряків.

      Брюссель 15 березня офіційно оголосив про замороження рахунків і заборону на видачу віз восьми російським посадовцям. Вони поповнили санкційний список осіб та компаній, які причетні до порушення територіальної цілісності України, 

      Хто потрапив під санкції?

      У список санкцій загриміли російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків у Керченській протоці.

      1. Сергій Станкевич - контр-адмірал, начальник прикордонного управління ФСБ республіки Крим і Севастополя;
      2. Андрій Шеїн;
      3. Олексій Саляєв;
      4. Андрій Шипіцин;
      5. Олексій Шатохін;
      6. Руслан Ромашкін;
      7. Сергій Щербаков;
      8. Олександр Дворніков.

      Тепер санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 171 особи і 44 компаній.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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