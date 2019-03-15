Євросоюз ввів санкції проти Росії через напад на Україну в Азовському морі
Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми громадян Росії через відкриту агресію у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Тоді прикордонники РФ обстріляли українські кораблі та захопили у полон 24 моряків.
Брюссель 15 березня офіційно оголосив про замороження рахунків і заборону на видачу віз восьми російським посадовцям. Вони поповнили санкційний список осіб та компаній, які причетні до порушення територіальної цілісності України,
Хто потрапив під санкції?
У список санкцій загриміли російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків у Керченській протоці.
- Сергій Станкевич - контр-адмірал, начальник прикордонного управління ФСБ республіки Крим і Севастополя;
- Андрій Шеїн;
- Олексій Саляєв;
- Андрій Шипіцин;
- Олексій Шатохін;
- Руслан Ромашкін;
- Сергій Щербаков;
- Олександр Дворніков.
Тепер санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 171 особи і 44 компаній.