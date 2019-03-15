Євросоюз ввів санкції проти Росії через напад на Україну в Азовському морі

Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми громадян Росії через відкриту агресію у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Тоді прикордонники РФ обстріляли українські кораблі та захопили у полон 24 моряків.

Брюссель 15 березня офіційно оголосив про замороження рахунків і заборону на видачу віз восьми російським посадовцям. Вони поповнили санкційний список осіб та компаній, які причетні до порушення територіальної цілісності України,

Хто потрапив під санкції?

У список санкцій загриміли російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків у Керченській протоці.

Сергій Станкевич - контр-адмірал, начальник прикордонного управління ФСБ республіки Крим і Севастополя; Андрій Шеїн; Олексій Саляєв; Андрій Шипіцин; Олексій Шатохін; Руслан Ромашкін; Сергій Щербаков; Олександр Дворніков.

Тепер санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 171 особи і 44 компаній.