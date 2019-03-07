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      США пропонували направити кораблі в Керченську протоку: чому відмовилась Меркель

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      Меркель відмовилась від пропозиції США направити кораблі в Керченську протоку
      Меркель відмовилась від пропозиції США направити кораблі в Керченську протоку / Фото з відкритих джерел

      США запропонували Німеччині провести військові морські маневри біля берегів анексованого Росію Криму та пройти Керченською протокою. Проте, канцлер Німеччини Ангела Меркель не підтримала таку ідею.

      Пропозицію відправити німецькі кораблі в Керченську протоку озвучив Меркель віце-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у лютому, пише Bloomberg.

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      Прохід іноземних кораблів через вузький канал між окупованим Кримом і материковою частиною Росії мав продемонструвати президенту РФ Володимиру Путіну жорстку позицію Заходу. Зокрема, що міжнародне співтовариство не здасть Кремлю доступ до цих вод.

      Меркель вислухала пропозицію США і сказала, що розгляне можливість проведення разових спільних маневрів ВМС Німеччини та Франції. Проте, згодом вона відмовилася.

      Ангела Меркель у лютому не підтримала американську пропозицію організувати військово-морські маневри поблизу Криму з метою провокування російського президента Путіна,
      – пише видання.

      Канцлерка послалася на позицію президента України Петра Порошенка, який сказав, що такі дії є недостатніми для вирішення проблеми, оскільки він домагається постійного доступу до Керченської протоки.

      Згодом, влада Франції також відмовився направляти свої військові кораблі в Керченську протоку.

      Чи буде Україна здійснювати прохід Керченською протокою? Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      Що говорять у РФ щодо проходу кораблів в Азовське море? У Росії пригрозили будь-якими способами, у тому числі й жорсткими, зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою. Москва погрожує затримувати "порушників свого кордону в прямому ефірі" незалежно від національності.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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      Теги: Новини США Новини України Новини Росії Володимир Путін Ангела Меркель Водний транспорт Новини Франції Петро Порошенко Україна – Росія Новини політики Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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