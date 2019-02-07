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      Конфлікт в Азовському морі: у Німеччині жорстко висловилися про дії РФ

      786 Читать новость на русском
      Німеччина вважає неприпустимим блокування РФ кораблів
      Німеччина вважає неприпустимим блокування РФ кораблів / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація порушує усі міжнародні норми, перешкоджаючи та блокуючи рух суден через Керченську протоку в Азовське море. Така поведінка країни-агресора є неприпустимою.

      Про це заявив депутат Німецького бундестагу від фракції Християнсько-соціального союзу (ХСС), член парламентського комітету у закордонних справах Крістіан Шмідт на зустрічі з заступницею міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль.

      Читайте також: Агресія Росії в Чорному й Азовському морях: як Україна зміцнює свої позиції

      Українська та німецька сторони обговорили розвиток торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, яке розвивається завдяки режиму вільної торгівлі між Україною та ЄС.

      Зеркаль розповіла німецькому колезі про агресію РФ на Азові та блокування нею судноплавства в акваторії морів. Шмідт засудив агресивні дії Кремля, відзначивши порушення ним усіх норм міжнародного права.

      Він також наголосив, що тема незаконно анексованого Криму є актуальною, та залишається на порядку денному в Бундестазі.

      Як блокування Керченської протоки позначилося на українських портах?Порти Маріуполя та Бердянська несуть чималі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень. 

      Як Україна буде реагувати на агресію РФ на Азові? Україна разом зі своїми партнерами по антиросійській коаліції готує Азовський пакет санкцій, який став наслідком агресії Кремля у Азовському морі. наразі є певні зрушення, адже час затримки суден зменшився з кількох днів до приблизно 15 годин. Проте ухвалення цих обмежень жорстко вдарить по Росії та поставить її на місце.

      Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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