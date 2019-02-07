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      Конфликт в Азовском море: в Германии жестко высказались о действиях РФ

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      Германия считает недопустимым блокирование РФ кораблей
      Германия считает недопустимым блокирование РФ кораблей / Фото из открытых источников

      Российская Федерация нарушает все международные нормы, препятствуя и блокируя движение судов через Керченский пролив в Азовское море. Такое поведение страны-агрессора недопустимо.

      Об этом заявил депутат Немецкого бундестага от фракции Христианско-социального союза (ХСС), член парламентского комитета по иностранным делам Кристиан Шмидт на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.

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      Украинская и немецкая стороны обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, которое развивается благодаря режиму свободной торговли между Украиной и ЕС.

      Зеркаль рассказала немецкому коллеге об агрессии РФ на Азове и о блокировании ею судоходства в акватории морей. Шмидт осудил агрессивные действия Кремля, отметив нарушения им всех норм международного права.

      Он также отметил, что тема незаконно аннексированного Крыма актуальна, и остается на повестке дня в Бундестаге.

      Как блокирование Керченского пролива сказалось на украинских портах? Порты Мариуполя и Бердянска несут немалые убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В целом из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

      Как Украина будет реагировать на агрессию РФ на Азове? Украина вместе со своими партнерами по антироссийской коалиции готовит Азовский пакет санкций, который стал следствием агрессии Кремля в Азовском море. Пока есть определенные сдвиги, ведь время задержки судов уменьшилося с нескольких дней до примерно 15 часов. Однако принятие этих ограничений жестко ударит по России и поставит ее на место.

      Что случилось в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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