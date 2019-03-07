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      США предлагали направить корабли в Керченский пролив: почему Меркель отказалась

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      Меркель отказалась от предложения США направить корабли в Керченский пролив
      Меркель отказалась от предложения США направить корабли в Керченский пролив / Фото из открытых источников

      США предложили Германии провести военные морские маневры у берегов аннексированного Россией Крыма и пройти по Керченскому проливу. Однако канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала такую идею.

      Предложение отправить немецкие корабли в Керченский пролив озвучил Меркель вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, пишет Bloomberg.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: в Германии жестко высказались о действиях РФ

      Проход иностранных кораблей через узкий канал между оккупированным Крымом и материковой частью России должен был продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину жесткую позицию Запада. В частности, что международное сообщество не сдаст Кремлю доступ к этим водам.

      Меркель выслушала предложение США и сказала, что рассмотрит возможность проведения разовых совместных маневров ВМС Германии и Франции. Однако впоследствии она отказалась.

      Ангела Меркель в феврале не поддержала американское предложение организовать военно-морские маневры вблизи Крыма с целью провоцирования российского президента Путина,
      – пишет издание.

      Канцлер сослалась на позицию президента Украины Петра Порошенко, который сказал, что такие действия являются недостаточными для решения проблемы, поскольку он добивается постоянного доступа к Керченскому проливу.

      Впоследствии власти Франции также отказались направлять свои военные корабли в Керченский пролив.

      Будет ли Украина осуществлять проход по Керченскому проливу? Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже в ближайшее время при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

      Что говорят в РФ относительно прохода кораблей в Азовское море? В России пригрозили любыми способами, в том числе и жесткими, останавливать все суда, которые по ее мнению будут незаконно проходить по Керченскому проливу. Москва грозится задерживать "нарушителей своей границы в прямом эфире" независимо от национальности.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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      Источник: 24 Канал
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