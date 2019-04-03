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      В НАТО намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

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      Кей Бейли Хатчинсон
      Кей Бейли Хатчинсон / Фото из открытых источников

      Постпред США при ООН Кей Бейли Хатчинсон отметила, что Америка должна иметь возможность сдерживать Россию в Черном море.

      НАТО планирует принять необходимые меры для обеспечения безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. С этой же целью организация планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

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      Хатчинсон на встрече с журналистами в Вашингтоне подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО согласуют этот пакет мер на двухдневном совещании, которое запланировано на среду в столице США.

      Речь идет о пакете мер, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море,
      – сказала Хатчинсон.

      В частности, она отметила, что эти запланированные организацией шаги крайне важны для стран, которые являются соседями России по черноморскому региону.

      Также она отметила, что сейчас нужно уделить больше внимания для гарантии освобождения этих вод, чтобы страны региона были свободны от российского вмешательства.

      Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым – это часть Украины,
      – заявила Хатчинсон.

      Она также добавила, что США и страны-члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море, и заявила о недопустимости содержания в тюрьме в Москве украинских моряков.

      Почему украинские моряки оказались в русском плену?25 ноября 2018 на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа. Впоследствии защитники 24 пленников Кремля подали апелляции, однако суд их отклонил.

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      Теги: Новости Крыма Новости США НАТО Чорное море Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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