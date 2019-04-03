В НАТО намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

Постпред США при ООН Кей Бейли Хатчинсон отметила, что Америка должна иметь возможность сдерживать Россию в Черном море.

НАТО планирует принять необходимые меры для обеспечения безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. С этой же целью организация планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

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Хатчинсон на встрече с журналистами в Вашингтоне подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО согласуют этот пакет мер на двухдневном совещании, которое запланировано на среду в столице США.

Речь идет о пакете мер, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море,

– сказала Хатчинсон.

В частности, она отметила, что эти запланированные организацией шаги крайне важны для стран, которые являются соседями России по черноморскому региону.

Также она отметила, что сейчас нужно уделить больше внимания для гарантии освобождения этих вод, чтобы страны региона были свободны от российского вмешательства.

Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым – это часть Украины,

– заявила Хатчинсон.

Она также добавила, что США и страны-члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море, и заявила о недопустимости содержания в тюрьме в Москве украинских моряков.