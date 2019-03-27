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      Судилище в Москві: українських моряків залишили під вартою, усі апеляції відхилили

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      Суд у Москві залишив під вартою ще чотирьох українських моряків
      Суд у Москві залишив під вартою ще чотирьох українських моряків / Фото з відкритих джерел

      Московський міський суд залишив під вартою ще 4 українських моряків. Загалом суд відхилив усі 24 апеляції моряків, захоплених Росією в Керченській протоці,

      Засідання тривало понад 8 годин у закритому режимі, розповів координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

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      Ідеться про апеляції на тримання під вартою Владислава Костишина, Віктора Беспальченка, Володимира Лісового, Володимира Варимеза.

      Під час засідання адвокати додали до справи копії резолюції ПАРЄ, яка вимагає від Росії негайно звільнити моряків як військовополонених та поводитися з ними відповідно до положень Женевських конвенцій.

      Першим чотирьом морякам відхилили апеляції 7 лютого, другій "четвірці" – 12 лютого, третій та четвертій – 13 лютого, шостій – 20 лютого. Розгляд апеляцій п'ятої "четвірки" перенесли на 27 березня й також відхилили.

      Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Заручники Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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