Судилище в Москве: украинских моряков оставили под стражей, все апелляции отклонили

Московский городской суд оставил под стражей еще 4 украинских моряков. В общем, суд отклонил все 24 апелляции моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

Заседание длилось более 8 часов в закрытом режиме, рассказал координатор адвокатов украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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Речь идет об апелляции на содержание под стражей Владислава Костышина, Виктора Беспальченко, Владимира Лесного, Владимира Варимеза.

Во время заседания адвокаты добавили к делу копии резолюции ПАСЕ, которая требует от России немедленно освободить моряков как военнопленных и обращаться с ними в соответствии с положениями Женевских конвенций.

Первым четырем морякам отклонили апелляции 7 февраля, второй "четверке" – 12 февраля, третей и четвертой – 13 февраля, шестой – 20 февраля. Рассмотрение апелляций пятой "четверки" перенесли на 27 марта и также отклонили.

Как украинские моряки попали в русский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряка – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.