Пленный в России моряк Сорока находится в критическом состоянии, – Денисова

Российская сторона заявила, что трем раненым военнопленным украинским морякам оказывается медицинская помощь в СИЗО "Лефортово" и им якобы не нужна госпитализация. Однако, моряку Василию Сороке нужна немедленная операция на руку, и не понятно, почему РФ затягивает с его лечением.

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова рассказала, что получила ответ на два своих обращения от советника Президента РФ, председателя совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

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Он заверил, что двое раненых моряков Андрей Эйдер и Андрей Артеменко прошли медицинское обследование в больнице. Там их прокунсультировали врачи, которые оценили состояние украинцев как удовлетворительное. Однако никаких официально подтвержденных медицинских заключений Россия так и не предоставила.

По результатам обследования 22.02.2019 в городской клинической больнице, Василию Сороке рекомендовано проведение оперативного лечения. Почему происходит затягивание операции неизвестно. Тем временем, Василий находится в критическом состоянии, ведь улучшение самочувствия невозможно без оказания медицинской помощи,

– отметила Денисова.

Что известно про состояние здоровья Василия Сороки?– в результате обстрела российскими пограничниками он получил ранение в руку, она не восстанавливается;

– в руке остались осколки;

– пальцы не сгибаются, а рука до сих пор отекшая;

– Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева цинично утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

Российская сторона также уверяет, что трем раненым морякам оказывается необходимая медицинская помощь в стенах Лефортово. Но, как отметила Денисова – там нет никаких условий для лечения. Кроме того, РФ цинично уверяет, что морякам не нужна срочная госпитализация, которую неоднократно требовала Украина.

Также советник главы Кремля добавил, что военнопленного Владимира Терещенко держали в холодной камере временно, на время санитарной обработки, а наличие горячей воды действующим законодательством РФ не предусмотрено. Сейчас его уже должны были перевести в двухместную камеру с улучшенными условиями.

Россия продолжает игнорировать все международные права и не собирается ни оказывать медпомощь морякам, ни освобождать их.

Как украинские моряки попали в плен РФ?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и захватила 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.