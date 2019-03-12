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      Как российские волонтеры помогают украинским пленным морякам: эксклюзив от 24 канала

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      Рискуя собственной безопасностью, российские волонтеры пытаются поддержать украинских пленных моряков. Они несколько раз в месяц закупают продукты, фасуют их и отвозят в СИЗО.

      Журналисты 24 канала в эксклюзивном материале из Москвы рассказали, почему россияне решили помочь украинским военнопленным.

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      Журналистка и волонтер Виктория Ивлева раз в две недели добровольно превращает свою квартиру в склад. Потом все пакеты с продуктами повезут в СИЗО "Лефортово" украинским морякам.

      Пакеты для пленных моряков

      В команде женщины работают разные волонтеры. Одни покупают продукты, другие занимаются фасовкой. Есть также те, кто помогает финансово. Именно перед ними Виктория отчитывается о каждой потраченной копейке. Она сообщает не только о цене товаров, но и подтверждает их качество. А о количестве беспокоится сама тюрьма.

      СИЗО позволяет передавать по 30 килограммов продуктов в месяц. Поэтому мы делим эти 30 килограммов на два подхода и отвозим посылки ребятам дважды в месяц по 15 килограммов,
      – пояснила волонтер Виктория Ивлева.

      К слову, в каждом следственном изоляторе существуют свои правила. В одних, например, можно передавать рыбу, а в других нет.

      Волонтеры самостоятельно фасуют продукты

      Также у Виктории есть помощники-волонтеры. Одноклассница и подруга детства капитана корабля "Никополь" Богдана Небылицы Виктория Шевцова также помогает Виктории Ивлевой.

      Сама она уже несколько лет ездит на заработки в Москву. Однако в свой законный выходной решила заняться разборкой писем. Это ее небольшая помощь землякам, которые оказались за решеткой.

      У Богдана чрезвычайная сила духа. Он никогда не сдавался. Надеюсь, когда он будет читать все эти письма, он будет улыбаться,
      – отметила Виктория Шевцова.

      Листи до полонених українських моряків

      Письма к пленным украинским морякам

      Письма Виктория привезла из недавнего путешествия в Украину. Морякам пишут известные музыканты, футбольные звезды, теле- и радиоведущие, а также обычные украинцы.

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      Еще одна постоянная участница антивоенных акций в Москве, а также волонтер Наталья занимается закупкой продуктов. Достаточно привычная для женщины миссия, но тут покупать надо очень много.

      Работа длится почти весь день. А под конец восьмого часа работы сил остается совсем немного, но про усталость Виктория отвечает уклончиво.

      Это не работа. Я работаю журналистом и фотографом. А это так, проявление моего желания,
      – отметила Виктория Ивлева.

      Виктория считает, что самое главное – не быстро работать, а привлекать как можно больше людей. И это также ответ скептикам, которые говорят что якобы в России ни у кого не осталось совести.

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать к Мариуполю, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Через это 6 украинских военных моряков получили ранения.

      В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России СІЗО Волонтеры Тюрьма
      Источник: 24 канал
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