Як російські волонтери допомагають українським полоненим морякам: ексклюзив від 24 каналу

Ризикуючи власною безпекою, російські волонтери намагаються підтримати українських полонених моряків. Вони декілька разів на місяць закуповують продукти, фасують їх та відвозять до СІЗО.

Журналісти 24 каналу в ексклюзивному матеріалі з Москви розповіли, чому росіяни вирішили допомогти українським військовополоненим.

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Журналістка та волонтерка Вікторія Івлєва раз на два тижні добровільно перетворює свою квартиру на склад. Потім усі пакунки з продуктами повезуть у СІЗО "Лєфортово" українським морякам.



Пакунки для полонених моряків

В команді жінки працюють різні волонтери. Одні купують продукти, інші займаються фасуванням. Є також ті, хто допомагає фінансово. Саме перед ними Вікторія звітує про кожну витрачену копійку. Вона повідомляє не лише про ціну товарів, але й підтверджує їх якість. А про кількість турбується сама в'язниця.

СІЗО дозволяє передавати по 30 кілограмів продуктів на місяць. Тому ми ділимо ці 30 кілограмів на два підходи й відвозимо пакунки хлопцям двічі на місяць по 15 кілограмів,

– пояснила волонтерка Вікторія Івлєва.

До слова, у кожному слідчому ізоляторі існують свої правила. В одних, наприклад, можна передавати рибу, а в інших ні.



Волонтери самостійно фасують продукти

Також Вікторія має помічників-волонтерів. Однокласниця і подруга дитинства капітана корабля "Нікополь" Богдана Небилиці Вікторія Шевцова також допомагає Вікторії Івлєвої.

Сама вона вже кілька років їздить на заробітки до Москви. Проте свій законний вихідний вирішила зайнятися розбиранням листів. Це її невеличка допомога землякам, які опинилися за ґратами.

Богдан мав надзвичайну силу духу. Він ніколи не здавався. Сподіваюся, коли він читатиме всі ці листи, він посміхатиметься,

– зазначила Вікторія Шевцова.



Листи до полонених українських моряків

Листи Вікторія привезла з недавньої подорожі до України. Морякам пишуть відомі музиканти, футбольні зірки, теле- і радіоведучі, а також звичайні українці.

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Ще одна постійна учасниця антивоєнних акцій у Москві, а також волонтерка Наталя займається закупівлею продуктів. Досить звична для жінки місія, але тут, купувати треба дуже багато.

Робота триває майже весь день. А під кінець восьмої години роботи сил залишається зовсім небагато, але про втому Вікторія відповідає ухильно.

Це не робота. Я працюю журналістом та фотографом. А це так, прояв мого бажання,

– наголосила Вікторія Івлєва.

Вікторія вважає, що найголовніше – не швидко працювати, а залучати якомога більше людей. І це також її відповідь скептикам, які кажуть начебто в Росії ні в кого не залишилося совісті.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.