07:43
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Павлу Грибу потрібна термінова операція, – Денісова розповіла, як РФ цинічно ігнорує проблему

      255 Читать новость на русском
      Людмила Денісова і Тетяна Москалькова
      Людмила Денісова і Тетяна Москалькова / Ілюстративне фото

      Українському політв'язню 20-річному Павлу Грибу необхідна термінова операція. Українська омбудсвумен Людмила Денісова направила відповідне клопотання про це своїй російській колезі, проте досі не отримала відповіді.

      Про цинічне ігнорування проблем українських політв’язнів і їхнє незаконне утримання у російському полоні правозахисниця розповіла голові Місії ЄС в Україні Анніці Вальдеманн.

      Читайте також: Російська сторона зірвала судове засідання у справі Гриба, – батько політв'язня

      Ми обговорили питання щодо необхідності проведення термінової операції 20-річному політв‘язню Павлу Грибу, якого утримують у Ростові-на-Дону. Анніка Вальдеманн зазначила, що вона поділяє оцінку щодо серйозного стану Павла та висловила сподівання, що до хлопця допустять незалежних лікарів синхронно з допуском медиків до Кирила Вишинського,
      – переповіла результат своєї розмови Денісова.

      До речі, хворого бранця Кремля Павла Гриба у в’язниці нещодавно вперше відвідав український консул. Його врешті допустили до 20-річного бранця. Так, дипломат заявив, що попри поганий стан здоров’я, Гриб "готується до бою" і не занепадає духом.

      "Він готується до бою – попереду ключові засідання, обмірковує та зважує свої кроки. Самостійно пише клопотання, вже надіслав звернення до українського та російського омбудсменів, в Європарламент", – розповів виконувач обов’язків Генконсульства України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

      У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

      Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

      За її словами, обговорила із очільницею Місії ЄС в Україні і стан українських військовополонених моряків.

      Василю Сороці вже зробили передопераційне обстеження, але саму операцію чомусь затягують. Це створює ризик для його інвалідності, адже часу для відкладання хірургічного втручання немає,
      – наголосила омбудсвумен.

      Окрім Сороки, надання медичної допомоги потребують ще 2 полонених моряків: Андрій Ейдер і Андрій Артеменко.

      Читайте також: Жорстка психологічна обробка і спеціальні співкамерники, – адвокат про полон українських моряків

      Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

      Внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука хлопця не відновлюється, адже там залишилися осколки. Наразі він не може зігнути пальці пораненої руки. Московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%. Лікарі у московській цивільній клініці, куди Сороку вивозили на обстеження, рекомендували провести на руці військовополоненого операцію.

      Що відомо про стан здоров'я Андрія Ейдера?

      Моряк отримав осколкове поранення ніг під час обстрілу російських прикордонників. Відтак він не може вільно пересуватися. 

      Що відомо про стан здоров’я Андрія Артеменка?

      Українець отримав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті руки. В РФ заявляють, що моряк йде на поправку і нібито проходить реабілітацію.

      Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

      blog_ava
      Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      589
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Людмила Денісова Заручники
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью
      сьогодні , 01:00 Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью
      Іван Яковина 865
      Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування
      11 березня , 23:00 Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування
      1385
      Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      11 березня , 11:00 Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      2152
      Головні новини 11 березня: вбивча негода в Україні і нова провокація Росії на Азові
      11 березня , 22:03 Головні новини 11 березня: вбивча негода в Україні і нова провокація Росії на Азові
      3609
      Миссия ОБСЕ в Луганске: не видят, не слышат, опаздывают – и сидят в дорогих ресторанах
      11 березня , 22:00 Миссия ОБСЕ в Луганске: не видят, не слышат, опаздывают – и сидят в дорогих ресторанах
      Ольга Черненко 2576
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук