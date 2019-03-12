Павлу Грибу потрібна термінова операція, – Денісова розповіла, як РФ цинічно ігнорує проблему

Українському політв'язню 20-річному Павлу Грибу необхідна термінова операція. Українська омбудсвумен Людмила Денісова направила відповідне клопотання про це своїй російській колезі, проте досі не отримала відповіді.

Про цинічне ігнорування проблем українських політв’язнів і їхнє незаконне утримання у російському полоні правозахисниця розповіла голові Місії ЄС в Україні Анніці Вальдеманн.

Читайте також: Російська сторона зірвала судове засідання у справі Гриба, – батько політв'язня

Ми обговорили питання щодо необхідності проведення термінової операції 20-річному політв‘язню Павлу Грибу, якого утримують у Ростові-на-Дону. Анніка Вальдеманн зазначила, що вона поділяє оцінку щодо серйозного стану Павла та висловила сподівання, що до хлопця допустять незалежних лікарів синхронно з допуском медиків до Кирила Вишинського,

– переповіла результат своєї розмови Денісова.

До речі, хворого бранця Кремля Павла Гриба у в’язниці нещодавно вперше відвідав український консул. Його врешті допустили до 20-річного бранця. Так, дипломат заявив, що попри поганий стан здоров’я, Гриб "готується до бою" і не занепадає духом.

"Він готується до бою – попереду ключові засідання, обмірковує та зважує свої кроки. Самостійно пише клопотання, вже надіслав звернення до українського та російського омбудсменів, в Європарламент", – розповів виконувач обов’язків Генконсульства України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

За її словами, обговорила із очільницею Місії ЄС в Україні і стан українських військовополонених моряків.

Василю Сороці вже зробили передопераційне обстеження, але саму операцію чомусь затягують. Це створює ризик для його інвалідності, адже часу для відкладання хірургічного втручання немає,

– наголосила омбудсвумен.

Окрім Сороки, надання медичної допомоги потребують ще 2 полонених моряків: Андрій Ейдер і Андрій Артеменко.

Читайте також: Жорстка психологічна обробка і спеціальні співкамерники, – адвокат про полон українських моряків

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

Внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука хлопця не відновлюється, адже там залишилися осколки. Наразі він не може зігнути пальці пораненої руки. Московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%. Лікарі у московській цивільній клініці, куди Сороку вивозили на обстеження, рекомендували провести на руці військовополоненого операцію.

Що відомо про стан здоров'я Андрія Ейдера?

Моряк отримав осколкове поранення ніг під час обстрілу російських прикордонників. Відтак він не може вільно пересуватися.

Що відомо про стан здоров’я Андрія Артеменка?

Українець отримав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті руки. В РФ заявляють, що моряк йде на поправку і нібито проходить реабілітацію.

Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.