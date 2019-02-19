Російська сторона зірвала судове засідання у справі Гриба, – батько політв'язня

Судове засідання у справі Павла Гриба фактично зірвала російська сторона: на нього не з'явився ані прокурор, ані перекладач. На засіданні мали заслухати свідка зі сторони захисту, який спеціально приїхав у Ростов-на-Дону, українського лікаря політв'язня – Василя Притулу.

Попри підвищену температуру тіла до зали суду прибув і сам бранець Кремля. Втім, російська сторона успішно застосувала тактику, яку використовувала під час розгляду справи Балуха у Криму: зірвали судове засідання, яке було важливим для захисту, розповів батько Павла Гриба, Ігор, в ефірі "Прямого".

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Паша приїхав на засідання суду з температурою. Але він сказав, що готовий бути присутнім на засіданні і готовий відповідати на ті питання, які будуть йому поставлені. Бо вже Притула приїхав, якого він знає з трьох років, який його постійно лікував. Але судове засідання не відбулось. Я вважаю, це є цілеспрямованою і підготовленою акцією з боку російської сторони,

– розповів він.

Наступне засідання у справі російський суд призначив через два тижні. Ігор Гриб пояснив: йому знову доведеться просити лікаря його сина, професора Притулу, їхати у Ростов.

"Це методика, яку росіяни вже спробували у Криму, на прикладі судового процесу Балуха, коли теж певні речі захист готував, а під час того, як приходили свідки, то вони попросту брали і зривали цей захист. От тепер така ситуація, що вони призначили знову через два тижні. Знову професор Василь Притула, в якого і викладання в Богомольця, і діти хворі, яким він постійно операції робить, чекають, і він це все покинув, поїхав в Росію, – він має зараз повертатися назад. І я його маю знову просити, а він звичайна людина, відповідальна і людяна, звичайно, він погодиться поїхати", – розповів Ігор Гриб.

Зазначимо, що стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба – стабільно поганий. Йому неодноразово викликали "швидку" прямо під час судових засідань. Батько бранця б'є на сполох: його сину потрібна термінова операція та огляд кваліфікованих лікарів.

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.