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      Українці в полоні РФ: суд у Ростові дозволив викликати швидку політв'язню Грибу

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      Суд у Ростові погодився викликати швидку політв'язню Грибу
      Суд у Ростові погодився викликати швидку політв'язню Грибу / tass.ru

      Український політв’язень Павло Гриб, у якого останнім часом погіршувалося здоров'я перебуває на межі життя і смерті. На засіданні в російському Ростові 1 лютого хлопець заявив про погане самопочуття. Суд погодився викликати швидку допомогу.

      Суддя зачитав довідку з СІЗО, у якій зазначено, що стан Гриба задовільний і немає підстав для надання невідкладної допомоги, пише "Громадське".

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      Однак суд все ж погодився викликати швидку для українця.

      Я прошу вас бути гуманними і відкласти засідання хоча б на два дні, до наступного тижня,
      – сказав Гриб, тримаючись рукою за живіт.

      Український політв'язень розповів, що його на тижні вивозили до Обласного клінічного діагностичного центру, у якому порадили додатковий огляд спеціалістами. Павла Гриба турбує біль у животі та голові.

      Захисниця Гриба Марина Дубровіна, на засіданні зачитала медичний висновок професора Василя Притули щодо стану українця. У ньому йшлося про різке прогресування захворювання та необхідність операції в спеціалізованому хірургічному закладі Москви або Берліна.

      У медичних документах ні одна скарга не зафіксована, хоча в Гриба вже зафіксовані серйозні зміни,
      – сказала Дубровіна.

      Батько політв'язня стверджував, що у 20-річного українського політв'язня Павла Гриба ймовірно виявили симптоми хвороби Альцгеймера.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

      У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

      Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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