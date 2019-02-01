Українці в полоні РФ: суд у Ростові дозволив викликати швидку політв'язню Грибу

Український політв’язень Павло Гриб, у якого останнім часом погіршувалося здоров'я перебуває на межі життя і смерті. На засіданні в російському Ростові 1 лютого хлопець заявив про погане самопочуття. Суд погодився викликати швидку допомогу.

Суддя зачитав довідку з СІЗО, у якій зазначено, що стан Гриба задовільний і немає підстав для надання невідкладної допомоги, пише "Громадське".

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Однак суд все ж погодився викликати швидку для українця.

Я прошу вас бути гуманними і відкласти засідання хоча б на два дні, до наступного тижня,

– сказав Гриб, тримаючись рукою за живіт.

Український політв'язень розповів, що його на тижні вивозили до Обласного клінічного діагностичного центру, у якому порадили додатковий огляд спеціалістами. Павла Гриба турбує біль у животі та голові.

Захисниця Гриба Марина Дубровіна, на засіданні зачитала медичний висновок професора Василя Притули щодо стану українця. У ньому йшлося про різке прогресування захворювання та необхідність операції в спеціалізованому хірургічному закладі Москви або Берліна.

У медичних документах ні одна скарга не зафіксована, хоча в Гриба вже зафіксовані серйозні зміни,

– сказала Дубровіна.

Батько політв'язня стверджував, що у 20-річного українського політв'язня Павла Гриба ймовірно виявили симптоми хвороби Альцгеймера.

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.