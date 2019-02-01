На межі життя і смерті: Росія відзначилась цинічними діями щодо українського політв'язня

Український політв’язень Павло Гриб, у якого останнім часом погіршувалося здоров'я перебуває на межі життя і смерті. Російська сторона не надає хлопцю необхідного лікування.

Як зауважив міністр закордонних справ Павло Клімкін, РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу.

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В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб перебуває на межі життя та смерті. Судити важкохворого Павла у такому стані – поза межами гуманності та людяності, якщо в Росії взагалі ще знають, що це таке,

– зауважив Клімкін.

Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже хлопець має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях.

Клімкін також подякував представникам ЄС та Великої сімки, які виступили з жорсткою позицією звільнити українських військовополонених моряків та за тиск на РФ для надання важкохворим українцям Павлу Грибу та Едему Бекірову необхідної медичної допомоги.

В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу.Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності.Якщо в Росії взагалі ще знають,що це таке #FreeHryb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 лютого 2019 р.

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.