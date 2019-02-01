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      На межі життя і смерті: Росія відзначилась цинічними діями щодо українського політв'язня

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      Український політв'язень перебуває на межі життя і смерті у Росії
      Український політв'язень перебуває на межі життя і смерті у Росії / Фото з відкритих джерел

      Український політв’язень Павло Гриб, у якого останнім часом погіршувалося здоров'я перебуває на межі життя і смерті. Російська сторона не надає хлопцю необхідного лікування.

      Як зауважив міністр закордонних справ Павло Клімкін, РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу.

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      В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб перебуває на межі життя та смерті. Судити важкохворого Павла у такому стані – поза межами гуманності та людяності, якщо в Росії взагалі ще знають, що це таке,
      – зауважив Клімкін.

      Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже хлопець має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях. 

      Клімкін також подякував представникам ЄС та Великої сімки, які виступили з жорсткою позицією звільнити українських військовополонених моряків та за тиск на РФ для надання важкохворим українцям Павлу Грибу та Едему Бекірову необхідної медичної допомоги.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

      У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

      Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії МЗС України Павло Клімкін Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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