На грани жизни и смерти: Россия отметилась циничными действиями по украинскому политзаключенному

Украинский политзаключенный Павел Гриб, у которого в последнее время ухудшалось здоровье находится на грани жизни и смерти. Российская сторона не предоставляет парню необходимого лечения.

Как отметил министр иностранных дел Павел Климкин, РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь.

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В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии – вне гуманности и человечности, если в России вообще еще знают, что это такое,

– сказал Климкин.

Без ежедневного приема лекарств жизнь парня находится под угрозой, ведь парень имеет инвалидность с детства. Павлу Грибу не раз становилось плохо на судебных заседаниях.

Климкин также поблагодарил представителей ЕС и Большой семерки, которые выступили с жесткой позицией освободить украинских военнопленных моряков и за давление на РФ для предоставления тяжелобольным украинцам Павлу Грибу и Эдему Бекирову необходимой медицинской помощи.

В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу.Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності.Якщо в Росії взагалі ще знають,що це таке #FreeHryb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 лютого 2019 р.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.