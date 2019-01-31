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      Если моего сына сейчас не прооперируют, он может умереть, – отец пленного Гриба

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      Пленному Павлу Грибу нужно немедленно сделать операцию
      Пленному Павлу Грибу нужно немедленно сделать операцию / Фото из открытых источников

      Состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба критически ухудшается. Так, у парня обнаружили начальную стадию цирроза печени и симптомы болезни Альцгеймера.

      Об этом сообщил отец пленного Игорь Гриб в комментарии "Настоящее Время".

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      Отец Павла отметил, что парень находится в крайне тяжелом состоянии и его нужно срочно прооперировать. В противном случае пленному грозит смерть. Павел готовился к операции, когда его похитили российские силовики.

      Более полутора лет он находится за решеткой, где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление и где нечеловеческие условия пребывания. И я хочу напомнить, что он инвалид с детства,
      – рассказал отец политзаключенного.

      Украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла с детства, сделал медицинское заключение на основе анализов, сделанных российскими медиками. В общем врач шокирован состоянием здоровья пленного.

      "У Павла появилась новая болезнь – начальная стадия цирроза печени. А невропатолог вообще высказал подозрение о болезни Альцгеймера", – добавил Игорь Гриб.

      Кто такой Павел Гриб?Павел Гриб – украинский политзаключенный. В августе 2017 года российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь вроде благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Без ежедневного приема лекарств жизнь парня находится под угрозой, ведь парень имеет инвалидность с детства. Павлу Грибу не раз становилось плохо на судебных заседаниях. Последний такой случай произошел 24 января: Павлу Грибу снова стало плохо. К нему вызвали "скорую", однако процесс не останавливали, судья фактически не обратил на ухудшение самочувствия украинца никакого внимания и продолжал рассмотрение дела.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ПАВЛЕ ГРИБЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ПЛЕНУ У РОССИИ:​
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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