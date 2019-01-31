Якщо мого сина зараз не прооперують, він може померти, – батько полоненого Гриба

Стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба критично погіршується. Так, у хлопця виявили початкову стадію цирозу печінки та симптоми хвороби Альцгеймера.

Про це повідомив батько полоненого Ігор Гриб у коментарі "Настоящее Время".

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Батько Павла наголосив, що хлопець перебуває у надважкому стані і його потрібно терміно прооперувати. В іншому разі полоненому загрожує смерть. Павло саме готувався до операції, коли його викрали російські силовики.

Більш, ніж півтора року він перебуває за ґратами, де його били, знущалися, де є постійний психологічний тиск і де нелюдські умови перебування. І я хочу нагадати, що він інвалід з дитинства,

– розповів батько політв'язня.

Український професор Василь Притула, який лікує Павла з дитинства, зробив медичний висновок на основі аналізів, зроблених російськими медиками. Загалом лікар шокований станом здоров'я полоненого.

"У Павла з’явилась нова хвороба – початкова стадія цирозу печінки. А невропатолог взагалі висловив підозру на хворобу Альцгеймера", – додав Ігор Гриб.

Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень. У серпні 2017 року російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.



Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.



Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже хлопець має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях. Востаннє такий випадок трапився 24 січня: Павлу Грибу знову стало погано. До нього викликали "швидку", проте процес не зупиняли, суддя фактично не звернув на погіршення самопочуття українця жодної уваги і продовжував розгляд справи.