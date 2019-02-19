Российская сторона сорвала судебное заседание по делу Гриба, – отец политзаключенного

Судебное заседание по делу Павла Гриба фактически сорвала российская сторона: на него не явился ни прокурор, ни переводчик. На заседании должны были заслушать свидетеля со стороны защиты, который специально приехал в Ростов-на-Дону, украинского врача политзаключенного – Василия Притулу.

Несмотря на повышенную температуру тела в зал суда прибыл и сам пленник Кремля. Впрочем, российская сторона успешно применила тактику, которую использовала во время рассмотрения дела Балуха в Крыму: сорвали судебное заседание, которое было важным для защиты, рассказал отец Павла Гриба, Игорь, в эфире "Прямого".

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Паша приехал на заседание суда с температурой. Но он сказал, что готов присутствовать на заседании и готов отвечать на те вопросы, которые будут ему поставлены. Потому что уже Притула приехал, которого он знает с трех лет, он его постоянно лечил. Но судебное заседание не состоялось. Я считаю, что это является целенаправленной и подготовленной акцией со стороны российской стороны,

– рассказал он.

Следующее заседание по делу российский суд назначил через две недели. Игорь Гриб пояснил: ему снова придется просить врача его сына, профессора Притулу, ехать в Ростов.

"Это методика, которую россияне уже попробовали в Крыму, на примере судебного процесса Балуха, когда тоже определенные вещи защита готовила, а во время того, как приходили свидетели, то они попросту брали и срывали эту защиту. Вот теперь такая ситуация, что они назначили снова через две недели. Снова профессор Василий Притула, у которого и преподавание в Богомольца, и дети больные, которым он постоянно операции делает, ждут, и он это все бросил, уехал в Россию, – он должен сейчас возвращаться назад. И я его должен снова просить, а он обычный человек, ответственный и человечный, конечно, он согласится поехать", – рассказал Игорь Гриб.

Отметим, что состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба – стабильно плохое. Ему неоднократно вызывали "скорую" прямо во время судебных заседаний. Отец пленника бьет тревогу: его сыну нужна срочная операция и осмотр квалифицированных врачей.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларуси вроде благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.