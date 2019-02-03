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      "Как зверь в клетке": политзаключенный Гриб написал письмо российскому изданию

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      Павел Гриб
      Павел Гриб / Фото из открытых источников

      Украинский политзаключенный Павел Гриб, который находится в СИЗО Ростова-на-Дону, написал письмо российскому изданию "Новая Газета", где ответил на вопросы журналистов, которые те передали незаконно заключенному через его мать.

      Во время судебного заседания, которое проходило в пятницу, 1 февраля, парень пожаловался на плохое самочувствие. Суд согласился вызвать скорую помощь. В суде Павел рассказал, что на неделе его возили в Областного клинического диагностического центра, где политзаключенного осмотрели, и посоветовали дополнительный осмотр специалистами.

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      Мой день проходит грустно и однообразно. Сплю до 7:30. Им кашу или бутерброд - то, что дают. Отношения с соседями у меня хорошие. Если меня уволят - буду им помогать. В СИЗО мне больше всего не хватает родного слова. Читаю книги из местной библиотеки. Мне передают книги на украинском языке,
      - пишет Гриб.

      Политзаключенный отметил, что "в тюрьме есть что почитать, одна книга на родном языке, о Русь -" Святослав "Семена Скляренко".

      В письме парень признает, что догадывался о том, что встреча с Татьяной Ершовой (школьница из России, которую Гриб, по словам следствия, склонял к совершению теракта – 24 канал) была ловушкой. "Новая газета" напомнила, что перед встречей в доме девушки был проведен обыск, а сотрудники кубанского УФСБ заставили ее сотрудничать, угрожая уголовным преследованием.

      Далее текст письма Павла Гриба:

      "Нужно немного потерпеть. Это "немного" мне каждый день кажется вечностью. Трудно будет описать на бумаге эту вечность, потому что недостаточно слов для этого существует. Просыпаюсь, не понимая, спал ли я? И знаю, что сегодня не будет отличаться от вчерашнего .

      Я думаю, что не стоит плакаться и жаловаться, хотя где еще я это могу сделать, как не здесь. Ведь я должен преодолеть то, что случилось со мной. Нужно не тешить себя надеждами, а не сдаваться. Маловероятно, что скоро все закончится. Я вижу такую ​​перспективу: или смерть, или тюрьма, где мне грозит пробыть последующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду.

      Я понимаю, что не должен, но я, как зверь в капкане. Виню себя в следующем: я знал, куда и для кого еду, и чувствовал, что не вернусь. Но, не послушав ничьих одоворов, я поехал. Мнение таково: не страдать впустую. Я не мог все полностью предсказать. Это ловушка, в которую я попал, как зверь в капкан. Зачем я поперся в капкан, зная, что некоторые обстоятельства и обещания заставляют сделать неслыханное?

      Затем я только убедился в том, о чем подозревал. Ценой своей воли и жизни. Самое большое разочарование в том, что мои опасения оправдались. Меня действительно сдали и предали по слабой воли. Или мне было определено любым таким спонтанным и непонятных мне решением здесь оказаться. И не дай бог здесь остаться навсегда и умереть.

      О доме я почти не вспоминаю. Все это прошло. Дом, компьютерные игры, еда, родные, друзья, все это осталось далеко в памяти. Есть что-то родное, но невероятно далеко, ведь вокруг меня чужое.

      С физкультурой все плохо. Что-то делать необходимо для выживания, а сил это делать нет. Никак не могу заставить себя на утренней прогулке в бетонном "колодцы" что-то делать. В нежелание тысячи причин. В желания тысячи возможностей ", – пишет Гриб.

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      Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

      В чем обвиняют Гриба? Украинский обвиняют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинском в Беларусь будто благодаря Ершов, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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