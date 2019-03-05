Жорстка психологічна обробка і спеціальні співкамерники, – адвокат про полон українських моряків

Минуло 100 днів з моменту захоплення українських військових моряків росіянами поблизу Керченської протоки. У полоні РФ хлопців піддають жорсткій психологічній обробці, проводять спеціальні бесіди.

Метою таких "розмов" є отримання визнання вини у "скоєному злочині" або ж отримання показів супроти товаришів. Про це у сотий день російського полону українських військовополонених моряків повідомив адвокат Микола Позов.

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З кожним із них проводили "бесіди". До деяких хлопців підселили "спеціальних" співкамерників,

– наголосив правозахисник.

Проте, за його словами, хлопці тримаються і продовжують відстоювати свою позицію і позицію країни.

Адвокати змогли довести до військовополонених позицію про застосування третьої Женевської конвенції. Всі військові моряки заявили слідству та суддям, що є військовополоненими. Попри те, що захисникам моряків вдалося добитися і медогляду поранених хлопців, і реалізації листування моряків із рідними, російське слідство прийняло свою позицію. Вона полягає у тотальній забороні на побачення і телефонні розмови з рідними.

"Наразі наша команда формує перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ. Ці документи будуть передані команді українських юристів, які працюють у цьому напрямку", – додав Полозов.

Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.