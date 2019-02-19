В Росії українського моряка змушують свідчити проти товаришів

Адвокат українського моряка – Микола Полозов, повідомив, що російська влада продовжує чинити психологічний тиск на полонених українців. Зокрема Андрія Оприска в московському СІЗО "Лефортово" намагалися змусити свідчити проти захоплених разом з ним українських військових.

Андрія Оприска викликали до слідчого кабінету СІЗО, де імовірно оперативний співробітник ФСБ за відсутності адвоката запитував його щодо стану здоров'я, обставин справи і умов утримання. Там військовополоненому запропонували свідчити проти інших захоплених моряків, але він категорично відмовився відповідати на питання незнайомця.

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Також адвокат Микола Полозов повідомив, що російська влада продовжує чинити психологічний тиск на полонених українців. За його словами, Оприско подав заяву, в якій вказав, що не хоче розмовляти ні з ким у випадку відсутності адвоката чи українського консула.

Адвокат додав, що це не перший випадок тиску на Андрія Оприска, близько місяця тому до нього також приходили невідомі з розмовами та питаннями.

Випадок не поодинокий, психологічний тиск на військовополонених, що порушує положення третьої Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими", здійснюється як безпосередньо силами оперативників ФСБ, так і за допомогою так званої "внутрішньокамерної розробки", коли співкамерник військовополоненого свідомо діє в інтересах спецслужби,

– заявив Полозов.

Всі подібні факти спроби тиску фіксуються адвокатами. Кожен військовополонений повідомлений про свої права і знає алгоритм дій, в разі виникнення таких ситуацій знову.