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      В Росії українського моряка змушують свідчити проти товаришів

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      Андрій Оприско
      Андрій Оприско / radiosvoboda.org

      Адвокат українського моряка – Микола Полозов, повідомив, що російська влада продовжує чинити психологічний тиск на полонених українців. Зокрема Андрія Оприска в московському СІЗО "Лефортово" намагалися змусити свідчити проти захоплених разом з ним українських військових.

      Андрія Оприска викликали до слідчого кабінету СІЗО, де імовірно оперативний співробітник ФСБ за відсутності адвоката запитував його щодо стану здоров'я, обставин справи і умов утримання. Там військовополоненому запропонували свідчити проти інших захоплених моряків, але він категорично відмовився відповідати на питання незнайомця.

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      Також адвокат Микола Полозов повідомив, що російська влада продовжує чинити психологічний тиск на полонених українців. За його словами, Оприско подав заяву, в якій вказав, що не хоче розмовляти ні з ким у випадку відсутності адвоката чи українського консула. 

      Адвокат додав, що це не перший випадок тиску на Андрія Оприска, близько місяця тому до нього також приходили невідомі з розмовами та питаннями.

      Випадок не поодинокий, психологічний тиск на військовополонених, що порушує положення третьої Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими", здійснюється як безпосередньо силами оперативників ФСБ, так і за допомогою так званої "внутрішньокамерної розробки", коли співкамерник військовополоненого свідомо діє в інтересах спецслужби,
      – заявив Полозов.

      Всі подібні факти спроби тиску фіксуються адвокатами. Кожен військовополонений повідомлений про свої права і знає алгоритм дій, в разі виникнення таких ситуацій знову.

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      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі СІЗО Новини Росії Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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