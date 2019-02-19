В России украинского моряка заставляют свидетельствовать против товарищей

Адвокат украинского моряка, Николай Полозов, сообщил, что российские власти продолжают оказывать психологическое давление на пленных украинцев. В частности Андрея Оприско в московском СИЗО "Лефортово" пытались заставить свидетельствовать против захваченных вместе с ним украинских военных.

Андрея Оприско вызвали в следственный кабинет СИЗО, где предположительно оперативный сотрудник ФСБ при отсутствии адвоката спрашивал его о состоянии здоровья, обстоятельствах дела и условиях содержания. Там военнопленному предложили свидетельствовать против других захваченных моряков, но он категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.

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Также адвокат Николай Полозов сообщил, что российские власти продолжают оказывать психологическое давление на пленных украинцев. По его словам, Оприско подал заявление, в котором указал, что не хочет разговаривать ни с кем в случае отсутствия адвоката или украинского консула.

Адвокат добавил, что это не первый случай давления на Андрея Оприско, около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами.

Случай не единичный, психологическое давление на военнопленных, что нарушает положения третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными", осуществляется как непосредственно силами оперативников ФСБ, так и с помощью так называемой "внутрикамерной разработки", когда сокамерник военнопленного сознательно действует в интересах спецслужбы,

– заявил Полозов.

Все подобные факты попытки давления фиксируются адвокатами. Каждый военнопленный уведомлен о своих правах и знает алгоритм действий в случае возникновения таких ситуаций снова.