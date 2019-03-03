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      Звільнити українських політв'язнів закликали у Латвії просто під вікнами російських дипломатів

      38 Читать новость на русском
      Акція у Латвій на підтримку українських бранців Кремля
      Акція у Латвій на підтримку українських бранців Кремля / facebook.com/tatjana.lazda.LV

      Акцію на підтримку захоплених українських військовослужбовців, а також політв'язнів, утримуваних у російських в'язницях, провели у Латвії. Люди зібралися 1 березня у столиці країни Ризі.

      Люди з плакатами, на яких – вимоги звільнити політв'язнів, вийшли на площу перед посольством Росії у Латвії. Активістка Тетяна Лазда на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото акції.

      Читайте також: Визволити Крим: масова акція для протистояння російській пропаганді відбулася у Німеччині

      Також на площі – просто перед вікнами російських дипломатів – встановили порожні стільці з прізвищами українців, яких переслідують в РФ через політичні мотиви. Акція так і називалася: "Порожні стільці".

      Рига
      Імена українців, яких переслідують у Росії, розмістили на порожніх стільцях

      Імена політв'язнів, а також 24 полонених українських моряків, зачитав відомий український письменник Андрій Курков. Заклик до звільнення політв'язнів підтримали депутат Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте, депутати Юта Стрике, Юрій Юрашс та інші політичні й громадські діячі Латвії.

      Латвія
      "Росія вбиває" і "Разом та до кінця" – під такими гаслами відбувалася акція у Ризі

      До слова, у МЗС України повідомляли про понад 70 українців, яких незаконно утримує росія. І ще 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року – вони є військовополоненими.

      blog_ava
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      2 березня
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      Теги: Латвія Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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