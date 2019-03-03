Звільнити українських політв'язнів закликали у Латвії просто під вікнами російських дипломатів
Акцію на підтримку захоплених українських військовослужбовців, а також політв'язнів, утримуваних у російських в'язницях, провели у Латвії. Люди зібралися 1 березня у столиці країни Ризі.
Люди з плакатами, на яких – вимоги звільнити політв'язнів, вийшли на площу перед посольством Росії у Латвії. Активістка Тетяна Лазда на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото акції.
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Також на площі – просто перед вікнами російських дипломатів – встановили порожні стільці з прізвищами українців, яких переслідують в РФ через політичні мотиви. Акція так і називалася: "Порожні стільці".
Імена українців, яких переслідують у Росії, розмістили на порожніх стільцях
Імена політв'язнів, а також 24 полонених українських моряків, зачитав відомий український письменник Андрій Курков. Заклик до звільнення політв'язнів підтримали депутат Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте, депутати Юта Стрике, Юрій Юрашс та інші політичні й громадські діячі Латвії.
"Росія вбиває" і "Разом та до кінця" – під такими гаслами відбувалася акція у Ризі
До слова, у МЗС України повідомляли про понад 70 українців, яких незаконно утримує росія. І ще 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року – вони є військовополоненими.
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