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      Визволити Крим: масова акція для протистояння російській пропаганді відбулася у Німеччині

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      #LiberateCrimea у Берліні, Німеччина
      #LiberateCrimea у Берліні, Німеччина / Укрінформ

      Міжнародна акція до п'ятої річниці опору окупації Криму Росією відбулася у Берліні. У акції взяли участь українські активісти, працівники дипломатичної місії, а також однодумці з Польщі, Чехії і Німеччини. Учасники наголошували, що Європі не можна дозволити забути про незаконну анексію Криму, про російську агресію на сході України.

      А також потрібно пояснювати, що насправді відбувається в Україні загалом, та в Криму зокрема. Адже російська пропаганда активно намагається вплинути на європейську аудиторію, розповіли в Укрінформі.

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      Активісти зібралися на Паризькій площі біля Бранденбурзьких воріт. Там розклали на бруківці аркуші з іменами ув'язнених кримчан та полонених Росією українських моряків.

      Берлін
      Під час акції згадали також Олега Сенцова та Романа Сущенка

      Також розгорнули величезний кримськотатарський прапор, який подорожує світом. На цьому прапорі у різних країнах активісти залишають свої підписи. Ініціатором акції #LiberateCrimea виступила Асоціація українців Ірландії. 

      Берлін
      Кримськотатарський прапор із підписами сотень людей розгорнули у Берліні

      "Наша акція уже проходить світом третій рік. Проходить там, де живуть українці. А прапор цей подорожує 27 країнами. У 10 вже був, залишається ще 17", – розповіла голова Центральної спілки українців у Німеччині Людмила Млош. 

      Берлін+
      Європейцям потрібно пояснювати, що насправді відбувається в Україні

      У Німеччину прапор прибув з Люксембургу, а далі поїде до Праги. Коли усі заплановані країни відвідають, прапор повернуть до України. Заплановано подію на червень 2019 року.

      Що таке #LiberateCrimea? Це міжнародна акція, яку проводять 2 березня у всьому світі – у 27 країнах. ЇЇ ініціатором є Кримськотатарський ресурсний центр. Акція присвячена п'ятій річниці опору окупації Криму. Учасники закликають до деокупації півострова, відновлення територіальної цілісності України та повної реалізації колективних та індивідуальних прав кримських татар.

      Берлін
      Прапор відвідав уже 17 країн, заплановано поїхати ще до 10

      Цікаво, що поруч із акцією українців розташувалися німецькі прихильники Путіна. Про це розповіли у ТСН. Вони принесли з собою прапори Росії та Радянського Союзу. Однак цю "контракцію" швидко згорнули, коли берлінські поліцейські зауважили, що її не зареєстрували офіційно.

      Акція про деокупацію Криму супроводжувалася гучним контрмітингом. Росії вона вочевидь не подобається,
      – зауважив активіст Олександр Снідалов.

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      Теги: Українці в полоні РФ Новини України Новини Росії Російська пропаганда Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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