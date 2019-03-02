Освободить Крым: массовая акция для противостояния российской пропаганде состоялась в Германии
Международная акция к пятой годовщине сопротивления оккупации Крыма Россией состоялась в Берлине. В акции приняли участие украинские активисты, работники дипломатической миссии, а также единомышленники из Польши, Чехии и Германии. Участники отмечали, что Европе нельзя позволить забыть о незаконной аннексии Крыма, о российской агрессии на востоке Украины.
А также нужно объяснять, что на самом деле происходит в Украине в целом, и в Крыму в частности. Ведь российская пропаганда активно пытается повлиять на европейскую аудиторию, рассказали в Укринформе.
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Активисты собрались на Парижской площади у Бранденбургских ворот. Там разложили на мостовой листы с именами заключенных крымчан и пленных Россией украинских моряков.
Во время акции вспомнили также Олега Сенцова и Романа Сущенко
Также развернули огромный крымскотатарский флаг, который путешествует по миру. На этом флаге в разных странах активисты оставляют свои подписи. Инициатором акции #LiberateCrimea выступила Ассоциация украинцев Ирландии.
Крымскотатарский флаг с подписями сотен людей развернули в Берлине
"Наша акция уже проходит по миру третий год. Проходит там, где живут украинцы. А флаг этот путешествует по 27 странам. В 10 уже был, остается еще 17", – рассказала глава Центрального союза украинцев в Германии Людмила Млош.
Европейцам нужно объяснять, что на самом деле происходит в Украине
В Германию флаг прибыл из Люксембурга, а дальше поедет в Прагу. Когда все запланированные страны посетят, флаг вернут в Украину. Запланировано событие на июнь 2019 года.
Что такое #LiberateCrimea? Это международная акция, которую проводят 2 марта во всем мире – в 27 странах. Её инициатором является Крымскотатарский ресурсный центр. Акция посвящена пятой годовщине сопротивления оккупации Крыма. Участники призывают к деоккупации полуострова, восстановлению территориальной целостности Украины и полной реализации коллективных и индивидуальных прав крымских татар.
Флаг посетил уже 17 стран, запланировано поехать еще в 10
Интересно, что рядом с акцией украинцев расположились немецкие сторонники Путина. Об этом рассказали в ТСН. Они принесли с собой флаги России и Советского Союза. Однако эту "контракцию" быстро свернули, когда берлинские полицейские заметили, что ее не зарегистрировали официально.
Акция о деоккупации Крыма сопровождалась громким контрмитингом. России она явно не нравится,
– отметил активист Александр Снидалов.
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