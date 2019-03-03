Освободить украинских политзаключенных призвали в Латвии прямо под окнами российских дипломатов

Акцию в поддержку захваченных украинских военнослужащих, а также политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, провели в Латвии. Люди собрались 1 марта в столице страны Риге.

Люди с плакатами, на которых – требования освободить политзаключенных, вышли на площадь перед посольством России в Латвии. Активистка Татьяна Лазда на своей странице в Facebook опубликовала фото акции.

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Также на площади – прямо перед окнами российских дипломатов – установили пустые стулья с фамилиями украинцев, которых преследуют в РФ по политическим мотивам. Акция так и называлась: "Пустые стулья".



Имена украинцев, которых преследуют в России, разместили на пустых стульях

Имена политзаключенных, а также 24 пленных украинских моряков, зачитал известный украинский писатель Андрей Курков. Призыв к освобождению политзаключенных поддержали депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете, депутаты Юта Стрике, Юрий Юрашс и другие политические и общественные деятели Латвии.



"Россия убивает" и "Вместе и до конца" – под такими лозунгами проходила акция в Риге

К слову, в МИД Украины сообщали о более чем 70 украинцах, которых незаконно удерживает Россия. И еще 24 украинских моряках, захваченных Россией возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года – они являются военнопленными.