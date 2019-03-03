01:11
3 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Освободить украинских политзаключенных призвали в Латвии прямо под окнами российских дипломатов

      6 Читати новину українською
      Акция в Латвии в поддержку украинских пленников Кремля
      Акция в Латвии в поддержку украинских пленников Кремля / facebook.com/tatjana.lazda.LV

      Акцию в поддержку захваченных украинских военнослужащих, а также политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, провели в Латвии. Люди собрались 1 марта в столице страны Риге.

      Люди с плакатами, на которых – требования освободить политзаключенных, вышли на площадь перед посольством России в Латвии. Активистка Татьяна Лазда на своей странице в Facebook опубликовала фото акции.

      Читайте также: Освободить Крым: массовая акция для противостояния российской пропаганде состоялась в Германии

      Также на площади – прямо перед окнами российских дипломатов – установили пустые стулья с фамилиями украинцев, которых преследуют в РФ по политическим мотивам. Акция так и называлась: "Пустые стулья".

      Рига
      Имена украинцев, которых преследуют в России, разместили на пустых стульях

      Имена политзаключенных, а также 24 пленных украинских моряков, зачитал известный украинский писатель Андрей Курков. Призыв к освобождению политзаключенных поддержали депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете, депутаты Юта Стрике, Юрий Юрашс и другие политические и общественные деятели Латвии.

      Латвія
      "Россия убивает" и "Вместе и до конца" – под такими лозунгами проходила акция в Риге

      К слову, в МИД Украины сообщали о более чем 70 украинцах, которых незаконно удерживает Россия. И еще 24 украинских моряках, захваченных Россией возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года – они являются военнопленными.

      blog_ava
      Россия ожидает "троянского коня" от США и будет "активно обороняться": циничное заявление Кремля
      2 марта
      652
      Теги: Украинцы в плену РФ Украина – Россия Латвия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 марта: марш "Нацдружин" и партия поддержала решение Гнапа сняться с выборов
      2 марта , 22:26 Главные новости 2 марта: марш "Нацдружин" и партия поддержала решение Гнапа сняться с выборов
      307
      Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      2 марта , 22:06 Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      Ольга Черненко 544
      Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
      2 марта , 20:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
      329
      Нам є ким пишатись: історії бійців з передової
      2 марта , 19:00 Нам є ким пишатись: історії бійців з передової
      Повернись живим 572
      По разные стороны баррикад: что руководило действиями Майдана и Антимайдана
      2 марта , 18:00 По разные стороны баррикад: что руководило действиями Майдана и Антимайдана
      Павло Казарін 196
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Барселона — город-праздник архитектуры, музыки, кухни и футбола
       6 июля 2015 , 09:39
      Россия потратит на армию 40% годового бюджета
       3 марта 2015 , 01:35
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук