Полоненого моряка Сороку у Росії прооперують, – адвокат бранця

Лікарі із цивільної лікарні у Москві рекомендують прооперувати українського моряка Василя Сороку. Через три місяці після захоплення у полон в нього досі не загоїлась рука.

Точна дата проведення оперативного втручання поки невідома. Наразі Сорока здає усі необхідні аналізи, повідомив захисник військовополоненого Сергій Бадамшин.

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Очікувано, але ноу-хау тюремних медиків лікувати розрив трьох сухожиль і нерва уколами вітаміну B результату не дало. Через розрив і набряк рана не гоїться. Спасибі лікарю, який призначив операцію, за бажання допомогти і вірність лікарському обов'язку,

– написав адвокат.

За його словами, зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки.

Також Бадамшин додав, що Сороку росіяни у "Лефортово" утримують у старій камері без гарячої води.

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки? Внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука моряка не відновлюється, у ній залишилися осколки. Також у нього не згинаються пальці, рука досі набрякла. Своєю чергою, московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.