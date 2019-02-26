18:13
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Ми не знаємо, як вони себе почувають, – Клімкін про полонених у РФ українських моряків

      55 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Україна не отримує жодної офіційної інформації від російської сторони стосовно стану полонених українських моряків. Невідомо ані те, які лікарі оглядають бранців, ані як їм допомагають взагалі.

      Допомогу військовополоненим готові надати абсолютно незалежні лікарі, мовиться і про швейцарських фахівців, і про медиків із Червоного Хреста. Про це під час брифінгу в Одесі розповів глава українського МЗС Павло Клімкін, передає "Укрінформ".

      Читайте також: Якщо Росію не зупинити зараз, вона захопить Азовське і Чорне моря, – військовий США

      Звичайно, нам потрібно повернути і судна, але врешті-решт, це залізо, а кожен день для наших хлопців в російських в’язницях — ви всі прекрасно розумієте, що це… Ми навіть офіційно від Росії не можемо вибити, як вони себе почувають, ми не знаємо, які лікарі їх оглядають, ми не знаємо, як їм допомагають,
      – наголосив глава дипвідомства.

      До речі, нещодавно адвокати полонених заявили, що у трьох поранених українських моряків досі залишаються осколки в тілі. Окрім того, без жодних згод хлопців нещодавно забирали на обстеження у цивільні лікарні. Попри це результатів обстежень військовополоненим не озвучували. Так само, як і українській стороні в цілому.

      Клімкін також наголосив, що під час зустрічі з представниками ЄС і США в Одесі обговорив питання зміцнення тиску на РФ для звільнення українських військовослужбовців.

      Як українські моряки опинилися у російському полоні?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків.

      Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

      blog_ava
      Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
      сьогодні
      9085
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      10037
      Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми
      сьогодні , 17:30 Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми
      Євгенія Мазур 7857
      Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      сьогодні , 15:04 Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      8232
      Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался
      сьогодні , 17:00 Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался
      Блог Соцмережі 412
      "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      сьогодні , 16:30 "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      Дмитро Снєгирьов 4291
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук