Ми не знаємо, як вони себе почувають, – Клімкін про полонених у РФ українських моряків

Україна не отримує жодної офіційної інформації від російської сторони стосовно стану полонених українських моряків. Невідомо ані те, які лікарі оглядають бранців, ані як їм допомагають взагалі.

Допомогу військовополоненим готові надати абсолютно незалежні лікарі, мовиться і про швейцарських фахівців, і про медиків із Червоного Хреста. Про це під час брифінгу в Одесі розповів глава українського МЗС Павло Клімкін, передає "Укрінформ".

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Звичайно, нам потрібно повернути і судна, але врешті-решт, це залізо, а кожен день для наших хлопців в російських в’язницях — ви всі прекрасно розумієте, що це… Ми навіть офіційно від Росії не можемо вибити, як вони себе почувають, ми не знаємо, які лікарі їх оглядають, ми не знаємо, як їм допомагають,

– наголосив глава дипвідомства.

До речі, нещодавно адвокати полонених заявили, що у трьох поранених українських моряків досі залишаються осколки в тілі. Окрім того, без жодних згод хлопців нещодавно забирали на обстеження у цивільні лікарні. Попри це результатів обстежень військовополоненим не озвучували. Так само, як і українській стороні в цілому.

Клімкін також наголосив, що під час зустрічі з представниками ЄС і США в Одесі обговорив питання зміцнення тиску на РФ для звільнення українських військовослужбовців.

Як українські моряки опинилися у російському полоні?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків.



Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.