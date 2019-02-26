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      Пленного моряка Сороку в России прооперируют, – адвокат пленника

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      На фото – Василий Сорока с сыном
      На фото – Василий Сорока с сыном / из соцсетей

      Врачи из гражданской больницы в Москве рекомендуют прооперировать украинского моряка Василия Сороку. Через три месяца после захвата в плен у него до сих пор не зажила рука.

      Точная дата проведения оперативного вмешательства пока неизвестна. Сейчас Сорока сдает все необходимые анализы, сообщил защитник военнопленного Сергей Бадамшин.

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      Ожидаемо, но ноу-хау тюремных медиков лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало. Из-за разрыва и отека рана не заживает. Спасибо врачу, который назначил операцию, за желание помочь и верность врачебному долгу,
      – написал адвокат.

      По его словам, промедление с операцией может повлечь необратимые последствия.

      Также Бадамшин добавил, что Сороку россияне в "Лефортово" удерживают в старой камере без горячей воды.

      Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки? В результате обстрела российскими пограничниками рука моряка не восстанавливается, в ней остались осколки. Также у него не сгибаются пальцы, рука до сих пор отечная. В свою очередь, Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

      Как украинские моряки попали а российский плен? 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московский СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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