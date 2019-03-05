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      Психологическая обработка и специальные сокамерники, – адвокат про плен украинских моряков

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      Часть украинских моряков в суде Москвы
      Часть украинских моряков в суде Москвы / Громадське

      Прошло 100 дней с момента захвата украинских военных моряков россиянами вблизи Керченского пролива. В плену РФ ребят подвергают жесткой психологической обработке, проводят специальные беседы.

      Целью таких "разговоров" является получение признания вины в "совершенном преступлении" или получения показаний против товарищей. Об этом в сотый день российского плена украинских военнопленных моряков сообщил адвокат Николай Полозов.

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      С каждым из них проводили "беседы". К некоторым ребятам подселили "специальных" сокамерников,
      – отметил правозащитник.

      Однако, по его словам, ребята держатся и продолжают отстаивать свою позицию и позицию страны.

      Адвокаты смогли довести до военнопленных позицию о применении третьей Женевской конвенции. Все военные моряки заявили следствию и судьям, что являются военнопленными. Несмотря на то, что защитникам моряков удалось добиться и медосмотра раненых ребят и реализации переписки моряков с родными, российское следствие приняло свою позицию. Она заключается в тотальном запрете на свидания и телефонные разговоры с родными.

      "Сейчас наша команда формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ. Эти документы будут переданы команде украинских юристов, работающих в этом направлении", – добавил Полозов.

      Как украинские моряки попали в российский плен?​ 
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

      последние новости о российском плену украинских моряков:
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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