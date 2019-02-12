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      Підозра на гепатит в українського моряка Ейдера: адвокат озвучила остаточні результати аналізів

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      Позитивна новина: в українського моряка Ейдера не виявили гепатит, – адвокат
      Позитивна новина: в українського моряка Ейдера не виявили гепатит, – адвокат / Фото з відкритих джерел

      У військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера не виявили вірус гепатиту В і С. Повторні аналізи не підтвердили хвороби.

      Адвокат Ейдера Олександра Маркова у себе на Facebook-сторінці написала, що їй вдалося зустрітися з українським військовополоненим – Ейдером Андрієм.

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      Зустріч Маркової та Ейдера тривала лише 20 хвилин. У хлопця взяли повторні аналізи на гепатит В і С.

      На щастя, зі слів лікаря, гепатит не підтвердився,
      – написала Маркова.

      Попередні аналізи датовані 20 листопада 2018 року – тоді українські моряки ще не потрапили у російський полон, оскільки це сталося 25 листопада. Таким чином – ці аналізи ніяк не могли взяти в Росії.

      Адвокат додала, що це повідомлення не скасовує факту низької якості лікування в "Матроській тиші" і в цілому поганої інформованості про здоров'я поранених військовополонених.

      Що відомо про інші травми Андрія Ейдера? У Ейдера – осколкове поранення ніг, отримане під час обстрілу російськими прикордонникам українських кораблів поблизу Керченської протоки.

      "Рани загоюються, ходжу нормально, але кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хапаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили", – писав наприкінці грудня Ейдер у листі журналістам.

      Як Андрій Ейдер опинився у російському полоні?Його та ще 23 українських моряків захопили російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Так, РФ вчинила акт відкритої агресії проти України, коли обстріляла її військові кораблі у нейтральних водах. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Внаслідок обстрілу 3 моряків постраждали. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Заручники
      Джерело: 24 канал
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