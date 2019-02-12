За тим же сценарієм: суд Москви залишив під вартою ще чотирьох українських моряків

Московський міський суд відхилив апеляції адвокатів та залишив під вартою до кінця квітня ще чотирьох українських моряків – Євгенія Семидоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка та Сергія Цибізова.

Як повідомив захисник моряків Микола Полозов, хлопців доправили до суду, проте, засідання відбувалося за зачиненими дверима.

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7 лютого в Москві на суді, що проходив за таким же сценарієм – відхилили скарги першій четвірці моряків. А 13 лютого розглядатимуть апеляції ще восьми українців.

В ході засідання захист клопотав про залучення копій резолюції ПАРЄ, в якій міститься вимога до російської влади про негайне звільнення захоплених військових моряків і поводженні з ними відповідно нормами женевських конвенцій. Але в задоволенні цього клопотання було відмовлено,

– наголосив адвокат.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.