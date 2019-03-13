Полонений у Росії моряк Сорока перебуває у критичному стані, – Денісова

Російська сторона заявила, що трьом пораненим військовополоненим українським морякам надається медична допомога в СІЗО "Лефортово" і їм нібито не потрібна госпіталізація. Проте, моряку Василю Сороці потрібна негайна операція на руку, і не зрозуміло, чому РФ затягує з його лікуванням.

Українська омбудсвумен Людмила Денісова розповіла, що отримала відповідь на два своїх звернення від радника Президента РФ, голови ради при Президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова.

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Він запевнив, що двоє поранених моряків Андрій Ейдер та Андрій Артеменко пройшли медичне обстеження у лікарні. Там їх прокунсультували лікарі, які оцінили стан українців як задовільний. Проте, жодних офіційно підтверджених медичних висновків Росія так і не надала.

За результатами обстеження 22.02.2019 у міській клінічній лікарні, Василю Сороці рекомендовано проведення оперативного лікування. Чому відбувається затягування операції невідомо. Тим часом, Василь перебуває у критичному стані, адже покращення самопочуття неможливе без надання медичної допомоги,

– зазначила Денісова.

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?– внаслідок обстрілу російськими прикордонниками отримав поранення у руку, вона не відновлюється;

– у руці залишилися осколки;

– пальці не згинаються, а рука досі набрякла;

– московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва цинічно стверджує, що моряк одужав на 80%.

Російська сторона також запевняє, що трьом пораненим морякам надається необхідна медична допомога у стінах Лефортово. Але, як наголосила Денісова – там немає жодних умов для лікування. Окрім того, РФ цинічно запевняє, що морякам не потрібна термінова госпіталізація, яку неодноразово вимагала Україна.

Також радник глави Кремля додав, що військовополоненого Володимира Терещенка тримали у холодній камері тимчасово, на час санітарної обробки, а наявність гарячої води чинним законодавством РФ не передбачене. Наразі його вже мали перевести у двомісну камеру з покращеними умовами.

Росія продовжує ігнорувати усі міжнародні права та не збирається ні надавати меддопомогу морякам, ні звільняти їх.

Як українські моряки потрапили в полон РФ?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та захопила 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.