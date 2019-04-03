У НАТО мають намір гарантувати прохід суден України через Керченську протоку

Постпред Сполучених Штатів при ООН Кей Бейлі Хатчінсон зазначила, що країна повинна мати можливість стримувати Росію у Чорному морі.

НАТО планує вжити необхідних заходів задля забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку. З цією ж метою організація планує розширити масштаби повітряної розвідки у регіоні Чорного моря.

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Хатчінсон на зустрічі з журналістами у Вашингтоні підтвердила, що глави зовнішньополітичних відомств НАТО узгодять цей пакет заходів на дводенній нараді, яке заплановане на середу в столиці США.

Мова йде про пакет заходів, який зміцнює розвідку, повітряну розвідку, а також передбачає відправку більшої кількості кораблів країн НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку, Азовське море,

– сказала Хатчінсон.

Зокрема, вона наголосила на тому, що ці заплановані організацією кроки вкрай важливі для країн, які є сусідами Росії по чорноморському регіону.

Також вона зауважила, що наразі потрібно приділити більше уваги для гарантії звільнення цих вод, щоб країни регіону були вільні від російського втручання.

Росія розміщує оборонні озброєння в Криму, а Крим – це частина України,

– заявила Хатчінсон.

Вона також додала, що США і країни-члени НАТО повинні мати можливість протистояти Росії в Чорному морі, та заявила про неприпустимість утримання у в’язниці в Москві українських моряків.

Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових . Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими . Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.