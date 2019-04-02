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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Разворота к России не будет: почему новоизбранный президент не изменит курс на ЕС и НАТО

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      Новоизбранный президент не сможет полностью изменить внешний курс Украины
      Новоизбранный президент не сможет полностью изменить внешний курс Украины / Фото из открытых источников

      Внешняя политика Украины и ее курс в направлении интеграции в НАТО и Евросоюз не изменится, независимо от того, кто станет новым президентом. Кроме того, государство вряд ли изменит отношения с Россией, ведь путь, которым оно движется выбрали украинцы.

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью CNBC отметил, что в Украине состоялись честные демократические президентские выборы. Между кандидатами шла настоящая борьба, и не было предсказуемого результата.

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      Украинский народ задолго до голосования сделал свой выбор в пользу Европы, а не РФ, сказал министр, комментируя вопрос о том, что неизвестно какие идеи имеет Зеленский о политике международных отношений, как он собирается иметь дело с Кремлем и как будет вести себя с западными союзниками.

      "Я почти уверен, что не будет полного разворота назад (в контексте международной политики – 24 канал), поворота вправо или влево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому сойти с основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о путях в ЕС и НАТО", – подчеркнул Климкин.

      Глава МИД считает, что несмотря на то, кто станет президентом, ожидать изменений в отношениях между Украиной и Россией не стоит. Нынешний менталитет украинских граждан и их отношение к РФ, а так же курс на ЕС и НАТО – "это навсегда".

      Если вы поговорите с людьми на улицах, это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас – украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу, в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые отличия, временные рамки, техники, но с точки зрения стратегии это решено на 100%,
      – заверил министр.

      Кто побеждает на выборах президента? После подсчета ЦИК почти 99% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,23% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,91%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за Юрия Бойко – 11,69%, за Анатолия Гриценко – 6,92%. Явка составила 62,8% избирателей.

       

       

      Когда пройдет второй тур выборов президента Украины 2019?Официальные результаты первого тура выборов должны сообщить до 10 апреля. Уже очевидно, что придется проводить второй тур. Он состоится 21 апреля (воскресенье). Проголосовать можно с 8:00 до 20:00.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Украина – Россия Новости России МИД Украины Павел Климкин НАТО Евросоюз
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