В США и Евросоюзе прокомментировали выборы президента Украины
Первый тур выборов президента Украины на Западе назвали демократическим. По окончательным данным экзит-полов, на выборах лидирует Владимир Зеленский, а во второй тур с ним проходит Петр Порошенко.
"Несмотря на то, что могут быть отдельные проблемы, в целом все указывает на то, что это – демократические выборы", – заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
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"С другой стороны, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, необходимо, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса и что люди, которые проголосовали, – это реальные избиратели", – добавил он.
Волкер надеется на активизацию работы по Минским соглашениям после избрания нового президента Украины.
Я надеюсь, что выборы украинского президента откроют новые возможности для урегулирования, и мы увидим дополнительные усилия в этом направлении,
– заявил представитель США.
Что касается реакции представителей Евросоюза, то пока официальных комментариев никто не давал.
Смотрите видео о выборах президента Украины и их первых результатах:
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