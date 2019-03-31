В США и Евросоюзе прокомментировали выборы президента Украины

Первый тур выборов президента Украины на Западе назвали демократическим. По окончательным данным экзит-полов, на выборах лидирует Владимир Зеленский, а во второй тур с ним проходит Петр Порошенко.

"Несмотря на то, что могут быть отдельные проблемы, в целом все указывает на то, что это – демократические выборы", – заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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"С другой стороны, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, необходимо, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса и что люди, которые проголосовали, – это реальные избиратели", – добавил он.

Волкер надеется на активизацию работы по Минским соглашениям после избрания нового президента Украины.

Я надеюсь, что выборы украинского президента откроют новые возможности для урегулирования, и мы увидим дополнительные усилия в этом направлении,

– заявил представитель США.

Что касается реакции представителей Евросоюза, то пока официальных комментариев никто не давал.

Смотрите видео о выборах президента Украины и их первых результатах: