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      События в Азове показали отход России от привычки гибридных действий, – НАТО

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      События в Азове показали отход России от привычки гибридных действий, – НАТО
      События в Азове показали отход России от привычки гибридных действий, – НАТО / Фото из открытых источников

      Захват украинских моряков в Азовском море стал первым свидетельством того, что Россия меняет тактику и отходит от привычных гибридных действий.

      Во время событий в Керченском проливе НАТО впервые увидел военные силы российского флота в униформе, которые обстреливали украинцев. Такое заявление сделала заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во время дискуссии в Вашингтоне, посвященной 70-летию Альянса, пишет "Европейская правда".

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      Заместитель генсека НАТО сказала, что раньше это всегда были гибридные действия, "зеленые человечки", которых никогда нельзя было идентифицировать.

      Теперь же это был переход от привычки скрытых гибридных действий,
      – отметила Гетемюллер.

      Она подтвердила, что главы МИД стран НАТО на встрече в США рассмотрят пакет мер для усиления присутствия в Черном море, включая последующие визиты кораблей НАТО в украинские порты и проведение учений.

      Гетемюллер отметила, что НАТО всегда поддерживал европейские санкции. Кроме того, усиление обороны Альянса и программа сдерживания напрямую связаны с событиями 2014 года в Украине, когда Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе.

      Именно поэтому мы сейчас имеем четыре боевых группы в странах Балтии и Польше, к размещению этих передовых сил привлечены практически все союзники,
      – добавила она.

      Отметим, в ответ на агрессию России вблизи Керченского пролива санкции ввели ЕС, США, Канада и Австралия. В санкционные списки попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, участвовавшие в захвате украинских моряков. Кроме того, ограничения ввели против ряда компаний.

      Почему возникла эскалация в регионе? 25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

      После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа. Впоследствии защитники 24 пленников Кремля подали апелляции, однако суд их отклонил.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Украина – Россия Конфликт в Азовском море НАТО
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