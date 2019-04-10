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      РФ "пригрозила" війною через українські кораблі на Азові

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      Конфлікт в Керченській протоці
      Конфлікт в Керченській протоці / Фото з відкритих джерел

      У Раді Федерації Росії пригрозили військовим конфліктом, якщо кораблі ВМС України знову спробують пройти через Керченську протоку.

      Проросійське видання ТАСС повідомило, що таку погрозу висловила Рада Федерації Росії. 

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      За словами російських політиків, українські кораблі нібито порушили правила судноплавства в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

      Спроби України діяти в обхід цих процедур несуть у собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, в який може бути втягнуте і НАТО,
      – заявили у Раді Федерації Росії.

      Вони також розкритикували військову присутність НАТО в Чорноморському регіоні на підтримку Грузії і України, які постраждали від російської агресії.

      Що відомо про конфлікт в Азовському морі?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.

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      Теги: Новини України Війна Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії НАТО
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