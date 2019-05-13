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      Задержание Россией судов, следующих в украинские порты: что сегодня происходит на Азове

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      Россия начала задерживать суда в Керченском проливе в полтора раза дольше
      Россия начала задерживать суда в Керченском проливе в полтора раза дольше / Фото из открытых источников

      Россия на Азове продолжает задерживать суда, направляющиеся в или из украинских портов Мариуполя и Бердянска, правда это в основном происходит на входе и на выходе из Азовского моря, зато непосредственно в самом море задержания и остановки прекратились еще в октябре.

      Об этом рассказал председатель наблюдательного совета организации "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко со ссылкой на данные мониторинговой группы "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции издания BlackSeaNews.

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      По его словам, на входе в Азовское море, на 1 мая, можно наблюдать сильный рост. В частности, он утверждает, что в марте было в среднем 25,3 часа, в апреле общее время задержаний и остановок судов выросло в 1,58 раза, и сейчас он составляет 40,1 часа. То есть, произошел рост на уровне 58,5%.

      Азовське море, Азов, затримання та зупинки суден, водний транспорт
      Как Россия останавливала и задерживала судна на входе в Азовское море на протяжении июля 2018-го – апрель 2019 года

      Относительно выхода из Азовского моря, то наоборот произошло определенное уменьшение времени задержаний и остановок суден, правда оно не очень большим. Как утверждает Клименко, в марте в среднем задержание составляло 33,7 часов, а уже в апреле этот показатель составляет 24,4 часа.

      Как Россия останавливала и задерживала судна на выходе из Азовского моря в течение июля 2018-го – апрель 2019 года

      В то же время Клименко отметил, что непосредственно в море задержаний и остановок судов нет с октября. Также он обнародовал детали информации, которую накануне озвучил бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев.

      На 54 километре Бердянской косы береговая охрана РФ хотела остановить судно Sea Bird (владелец – Lebanon), которое направлялось в Бердянск. Также в тот же день на 46 километре Бердянской косы Россия хотела остановить судно Blue Moon (также владелец – Lebanon), которое направлялось в Бердянск из ливийского города Мисурата, Ливия. Это была попытка ФСБ остановить эти суда, но это предотвратили украинские катера,
      – отметил он.

      Как РФ блокирует Керченский пролив? Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Как блокирование Керченского пролива сказалось на украинских портах? Порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки из-за этой блокады. В связи с этим оба порта были вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В общем из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

      Читайте также: Возле Керченского пролива зафиксировали большое скопление кораблей: фото и видео

      К слову, в середине марта Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщало, что из-за блокады и задержки со стороны России кораблей, которые должны пройти в Азовское море через Керченский пролив, Мариупольский торговый порт потерял 33% своего флота и к 140 тысяч тонн экспортной металлопродукции в месяц.

      "Для того, чтобы улучшить ситуацию в портах Мариуполя и Бердянска, обсуждаем несколько возможностей. Одна из них – использование внутренних финансовых ресурсов, которые могли бы остаться в портах. Не менее важным финансовым ресурсом являются дополнительные средства ЕС", – убеждал глава ведомства Вадим Черныш.

      какова сегодня ситуация на азове:
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      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Водный транспорт Новости Украины
      Источник: 24 канал
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