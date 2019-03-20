Украинские истребители совершили полеты над Азовским морем: захватывающее видео

Ряд истребителей Миг-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые учебные полеты над Азовским морем. Они с воздуха прикрывали корабли Военно-Морских Сил Украины, которые вышли в поход по акватории моря.

Экипажи самолетов отрабатывали ряд задач во время полета над Азовом. Среди них – взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное.

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Полеты украинских истребителей и штурмовиков произошли с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.



Учебные полеты украинских истребителей и штурмовиков над Азовом

После выполнения полетного задания, самолеты один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов вблизи района проведения операции Объединенных сил. Самолеты выполнили поставленные задачи в полном объеме.

Украина периодически проводит учения военных сил на Азовском море. Накануне в регионе прошли тренировки сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Госпогранслужбы из состава Объединенных сил. Военные отрабатывали отражение воздушного нападения кораблями, поддержку авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня из штатного вооружения кораблей по надводной цели. ВМС продемонстрировали, что готовы дать адекватный ответ агрессору в случае нападения и на море, и в воздухе, и на земле.