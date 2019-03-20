Українські винищувачі здійснили польоти над Азовським морем: захопливе відео

Низка винищувачів МіГ-29 та пара штурмовиків Су-25 виконали планові навчальні польоти над Азовським морем. Вони з повітря прикривали кораблі Військово-Морських Сил України, які вийшли у похід акваторією моря.

Екіпажі літаків відпрацьовали низку завдань під час польоту над Азовом. Серед них – зліт парою, протиракетні маневри тощо.

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Польоти українських винищувачів та штурмовиків відбулися з повним бойовим навантаженням засобами авіаційного ураження.



Навчальні польоти українських винищувачів та штурмовиків над Азовом

Після виконання польотного завдання, літаки один за одним здійснили посадку на одному з оперативних аеродромів поблизу району проведення операції Об'єднаних сил. Літаки виконали спотавлені завдання у повному обсязі.

Україна періодично проводить навчання військових сил на Азовському морі. Напередодні в регіоні відбулися тренування сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів ВМС і Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил. Військові відпрацьовували відбиття повітряного нападу кораблями, підтримку авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню зі штатного озброєння кораблів по надводній цілі. ВМС продемонстрували, що готові дати адекватну відповідь агресору у разі нападу і на морі, і в повітрі, і на землі.