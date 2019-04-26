Возле Керченского пролива зафиксировали большое скопление кораблей: фото и видео

В Азовском море и Керченском проливе 25 апреля страна-оккупант организовала скопление большого количества кораблей. Они ожидали прохождение через Керчь-Еникальский канал.

Объективных причин для перекрытия канала не было – никаких угроз шторма, сообщает издание "Крым.Реалии".

Читайте также: Россия искусственно создает очереди вблизи Керченского пролива и провоцирует украинских пограничников

Так, около 14 часов танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии примерно полмили от незаконного Крымского моста. Впоследствии судна переместились дальше в сторону Черного моря.

Уже вечером, около 19 часов, расстояние между кораблями и незаконным мостом составляло около двух морских миль. Издание отмечает, что суда можно было увидеть с берега в окрестностях оккупированной Керчи и в районе поселка Героевское.

По информации сайта Marine Traffic, который отслеживает перемещение судов, в Азовском море, на подходе к Керченскому проливу, находились сухогрузы и танкеры под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, России и других государств.



Вблизи Керченского пролива – скопление судов / Источник: ua.krymr.com



Объективных причин для задержки прохода не было / Источник​: ua.krymr.com

Отметим, из-за агрессии России и блокировки движения судов через Керченский пролив морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен. Недавно в России дерзко заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ могут без проблем проходить из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, только нужно соблюдать "нормы безопасности".

Что произошло во время последнего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.