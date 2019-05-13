О каких действиях Украины на Азове молчит Россия

Сегодня Украина имеет возможность поддержать свои корабли в Азовском море средствами огневого поражения с берега и с неба. В частности, в настоящее время разработаны украинские корабельные ракеты, пусковые установки, которые размещаются на берегу. Благодаря таким мерам российские корабли ближе определенной линии не подходят.

Как заметил бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев, в современных условиях действия Украины на Азовском море должны быть подкреплены мощными средствами огневого поражения с берега и с неба, должна быть база для таких действий. По его словам, в ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту, передает ТСН.

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"Русские молчали о таком случае, потому что не ожидали и поздно отреагировали. Задержка в реагировании составила два часа, это корабли ВМСУ, малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных Сил. Это было в октябре 2018 года вблизи Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят", – убеждает военный.

Также он добавляет, что российская ФСБ в начале введения Операции Объединенных сил (май 2018 года – 24 канал) пыталась осматривать украинские корабли, но Украина им этого не дала.

"Вызывались корабли пограничной службы, принимались другие военные меры, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались осмотреть украинские суда, но после того попытки прекратились. С начала ООС не было ни одного осмотра украинского судна. Ни один ФСБушник на борт украинского корабля не зашел", – говорит Наев.

Кроме того, бывший командующий Объединенных сил отметил, если есть мощная поддержка с берега, то необходимость пребывания военных моряков в Мариуполе, Бердянске существует.

Нам известно, что в настоящее время разработаны украинские корабельные ракеты, пусковые установки, которые размещаются на берегу. Так же, как действует РФ – их корабли прикрывают как с берега, так и с воздуха, с временно оккупированных ими украинских земель. Мы видели это во время действий в Керченском проливе – все действия на море поддерживались с воздуха и земли,

– подытожил он.

Ранее советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин отмечал, что Россия сегодня использует оккупированный Крым как базу, но вряд ли оттуда можно осуществить прорыв.

"Крым всегда больше рассматривался как база. Сейчас Кремль использует Крым как инфраструктуру, где накапливает огромные запасы, и я не думаю, что оттуда можно осуществить прорыв. Сегодня уже невозможно за ночь перебросить группировки войск", – считает он.

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Как объяснял Апаршин, есть система предупреждения и отслеживания, поэтому украинская сторона знает о том, что Россия делает на оккупированном полуострове.

Однако нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы. Например, начали там строить две новые базы, для чего вы это делаете? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией – это ничем не поможет,

– отмечал советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны.

Как Россия напала на Украину в Азовском море?

25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.



Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу военных будет длится в России до 25 мая.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

КАКОВА СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ НА АЗОВЕ: